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Беларусь предлагает внести ансамбль проспекта Независимости в Минске в список наследия ЮНЕСКО

10.02.2017 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь предлагает внести ансамбль проспекта Независимости в Минске в список наследия ЮНЕСКО

фото: tut.by

Вопрос о заявке Беларуси обсуждался 10 февраля на заседании национальной комиссии по делам ЮНЕСКО

«Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в списки мирового наследия ЮНЕСКО. Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в список ансамбля проспекта Независимости города Минска в качестве серийной трансграничной номинации «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы», — сообщили в ведомстве.

Будет также продолжена работа по белорусским номинационным досье «Будславский фест», «Культура дуды», в более далекой перспективе — «Лесное бортничество». 

Кроме того, во время заседания обсуждались приоритеты деятельности тематических комитетов комиссии в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания. Этот знаковый юбилей внесен в список памятных дат ЮНЕСКО, и поэтому вместе с белорусами его празднует все международное сообщество, передает БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос о заявке Беларуси обсуждался 10 февраля на заседании национальной комиссии по делам ЮНЕСКО

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