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Футбольный телеканал будет запущен в Беларуси к лету 2017 года
Совет клубов высшей лиги принял решение о создании нового телевизионного канала, сообщает
Канал будет зарегистрирован как новое юридическое лицо ООО «БК-Сетанта-Спорт» в качестве СМИ, рабочее название — «БК-Сетанта».
Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала помимо АБФФ будут «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.
На прошедшем сегодня в Доме футбола заседании Совета клубов высшей лиги обсуждался регламент по маркетингу и коммуникациям АБФФ, технический регламент, а также варианты дальнейшего совершенствования трансляций матчей элитного дивизиона.
В качестве основного спикера перед представителями клубов высшей лиги выступил директор департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Владимир Бережков.
Участники рабочей встречи также провели длительную работу по двум новым документам: техническому регламенту и регламенту по маркетингу и коммуникациям АБФФ. В дискуссии участвовали практически все представители клубов. В итоге в оба регламента были внесены изменения с учетом предложений представителей команд — участниц элитного дивизиона. Документы в новой редакции будут направлены на утверждение исполкома АБФФ, следующее заседание которого состоится в конце февраля.
Регламенты будут опубликованы на сайте АБФФ сразу после утверждения.
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Канал будет зарегистрирован как новое юридическое лицо ООО "БК-Сетанта-Спорт" в качестве СМИ, рабочее название - "БК-Сетанта".
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