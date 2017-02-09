﻿ Нулевая ответственность. Нацбанк уточнил, когда банк не вернет украденные с карточки деньги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нулевая ответственность. Нацбанк уточнил, когда банк не вернет украденные с карточки деньги

10.02.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк уточнил перечень условий, при которых банк откажет в возмещении средств, украденных с карточки в рамках действия принципа нулевой ответственности.


фото с сайта hntr.ru

В Беларуси уже два года действует так называемая нулевая ответственность для владельцев пластиковых карточек: если у вас с «пластика» украли деньги, то вы можете в течение 30 дней обратиться в банк, и деньги вам вернут за 45 дней, если их украли в Беларуси, и за 90 дней, если это случилось за рубежом. Правда, при соблюдении определенных правил. Например, нельзя передавать карточку (и ПИН-код) другим лицам, использовать карточку без СМС-оповещения и так далее.

Теперь Нацбанк уточнил перечень условий, при которых банк откажет в возмещении средств.

  • если несанкционированную операцию совершили с вводом ПИН-кода (для чиповых и бесконтактных карточек);
  • если операцию совершили в интернете с использованием технологии 3D-Secure (Verified by Visa);
  • если операцию совершили с введением логина и пароля в интернет- и мобильном банкинге;
  • если операцию совершили после того, как держатель карточки или клиент инициировал отмену ее блокировки, которую банк произвел, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счету клиента (счету по учету кредитов);
  • если у банка есть информация о мошеннических действиях держателя карточки;
  • если заявление о возврате денег не было подано в установленный срок.

Кроме того, сейчас чтобы оперативно решать подобные вопросы, физические лица могут подавать в банк заявления в электронном виде. Зато из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления, исключили нахождение владельца карточки за пределами Беларуси.

Читайте также:

Банки переходят на новые номера счетов. Что делать клиентам?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И разрешил подавать заявления о возврате денег в электронном виде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет о погоде на выходные: слабый мороз и без снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика