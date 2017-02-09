Нацбанк уточнил перечень условий, при которых банк откажет в возмещении средств, украденных с карточки в рамках действия принципа нулевой ответственности.



фото с сайта hntr.ru

В Беларуси уже два года действует так называемая нулевая ответственность для владельцев пластиковых карточек: если у вас с «пластика» украли деньги, то вы можете в течение 30 дней обратиться в банк, и деньги вам вернут за 45 дней, если их украли в Беларуси, и за 90 дней, если это случилось за рубежом. Правда, при соблюдении определенных правил . Например, нельзя передавать карточку (и ПИН-код) другим лицам, использовать карточку без СМС-оповещения и так далее.

Теперь Нацбанк уточнил перечень условий, при которых банк откажет в возмещении средств.

если несанкционированную операцию совершили с вводом ПИН-кода (для чиповых и бесконтактных карточек);

если операцию совершили в интернете с использованием технологии 3D-Secure (Verified by Visa);

если операцию совершили с введением логина и пароля в интернет- и мобильном банкинге;

если операцию совершили после того, как держатель карточки или клиент инициировал отмену ее блокировки, которую банк произвел, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счету клиента (счету по учету кредитов);

если у банка есть информация о мошеннических действиях держателя карточки;

если заявление о возврате денег не было подано в установленный срок.

Кроме того, сейчас чтобы оперативно решать подобные вопросы, физические лица могут подавать в банк заявления в электронном виде. Зато из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления, исключили нахождение владельца карточки за пределами Беларуси.