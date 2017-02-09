﻿ Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: мама и 4-летняя дочь в больнице. 21.by
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Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: мама и 4-летняя дочь в больнице

10.02.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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10 февраля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ Volkswagen врезался в ГАЗ.

Семья на легковушке ехала из Пинска в Брест. На 171 километре трассы М1 Volswagen врезался в попутный ГАЗ, которым управлял житель Ивацевичей. По одной из версий, водитель во время движения мог отвлечься от управления авто.

















В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка, которую с тяжелыми травмами головы увезли в реанимационное отделение больницы. Также скорая доставила в медучреждение и четырехлетнюю дочь пострадавшей. Ребенок получил перелом бедра, сообщили в ГАИ региона. Девочка ехала в автокресле на переднем пассажирском сиденье, подушка безопасности отключена не была.

Предварительно установлено, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

С начала года на дорогах области прозошло 2 ДТП, в которых пострадали дети. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что в обоих случаях несовершеннолетние пассажиры перевозились в детских автокреслах, подчеркнула начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По одной из версий, водитель отвлекся от управления автомобилем.

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