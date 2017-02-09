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Правительственная делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко направилась в Москву на переговоры.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь правительства Владислав Сычевич.

"Правительственная делегация отправилась в Москву. Ее возглавляет Владимир Семашко", - сказал Сычевич.

Пресс-секретарь отметил, что делегация направилась на переговоры "в обычном рабочем порядке".

"Тематика переговоров не раскрывается", - добавил он.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник кризис неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть 500 млн долларов. Россия в ответ поставляет Беларуси нефть по сокращенному графику. В первом квартале он предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.