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Антон Кушнир третий раз в сезоне выиграл этап Кубка мира по фристайлу

10.02.2017 16:43 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир 10 февраля стал победителем 5-го этапа Кубка мира по лыжной акробатике в южнокорейском Буквоне. Это уже третья победа Кушнира на этапах Кубка мира по фристайлу в нынешнем сезоне.


Антон Кушнир. Фото: Александр Метилов, TUT.BY

В решающей стадии этапа Кубка мира в корейском Буквоне Антон Кушнир получил сумму 119,47 очка и менее чем на 1 балл опередил ближайшего конкурента Ци Гуанпу из Китая (118,55). Третьим стал Мак Бохоннон из США (116,74).

Белорус Станислав Гладченко занял 19-е место (80,59), Максим Густик — 25-е (70,87) среди 31 участника.

Ранее Антон Кушнир становился победителем этапов Кубка мира 17 декабря в Бейда-Лейке (Китай) и 14 января в Лейк-Плэсиде (США).

В женских соревнованиях этапа Кубка мира в Буквоне белоруска Александра Романовская (53,36) занала 4-е место. В призовую тройку вошли три китаянки — Сю Ментао (96,93), Шень Сяосю (72,26) и Ян Ю (70,72).

В общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов у мужчин после 5 этапов лидирует китаец Ци Гуанпу (360 очков), белорус Антон Кушнир (308) занимает 2-е место, американец Мак Бохоннон (238) идет третьим, белорус Максим Густик (180) располагается на 4-й строке, Станислав Гладченко (147) — на 6-й, Артем Башлаков (45) — на 25-й среди 40 спортсменов, набравших зачетные баллы.

В зачете Кубка мира среди женщин лидируют китаянка Сю Ментао (340), австралийка Дэниэлле Скотт (322), россиянка Любовь Никитина (213). Белоруска Александра Романовская (150) располагается на 10-й позиции, Анна Гуськова (95) — на 15-й.

Следующий этап Кубка мира 25 февраля примут белорусские Раубичи, а завершится программа Кубка мира 4 марта в Москве.

На 9−10 марта в испанской Сьерра-Неваде запланирован чемпионат мира по лыжной акробатике.

 
 
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир 10 февраля стал победителем 5-го этапа Кубка мира по лыжной акробатике в южнокорейском Буквоне. Это уже третья победа...

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