Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров.

Об этом сообщает ряд российских и белорусских ресурсов, ссылаясь на слова пресс-секретаря премьер-министра Андрея Кобякова Владислава Сычевича, который отметил, что белорусская делегация будет находиться в Москве до 12 февраля и вести переговоры по ряду вопросов белорусско-российских отношений.

Тематика переговоров не уточняется. Однако несложно предположить, что речь будет вестись, скорее всего, о «газовых» вопросах и о задолженности Беларуси за газ.

Тема оплаты за российский газ обсуждается сторонами с 2016-го года.

Ранее российская сторона говорила о росте задолженности Беларуси за газ до 550 млн долларов. Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.

Александр Лукашенко в сентябре 2016-го потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив свою просьбу уже в январе этого года . Во время последней пресс-конференции Лукашенко пригрозил России судом за сокращение поставок нефти.