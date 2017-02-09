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Семашко прибыл в Москву на переговоры. По газу?
Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров.
Об этом сообщает ряд российских и белорусских ресурсов, ссылаясь на слова пресс-секретаря премьер-министра Андрея Кобякова Владислава Сычевича, который отметил, что белорусская делегация будет находиться в Москве до 12 февраля и вести переговоры по ряду вопросов белорусско-российских отношений.
Тематика переговоров не уточняется. Однако несложно предположить, что речь будет вестись, скорее всего, о «газовых» вопросах и о задолженности Беларуси за газ.
Тема оплаты за российский газ обсуждается сторонами с 2016-го года.
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Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров.
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