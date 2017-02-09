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Семашко прибыл в Москву на переговоры. По газу?

10.02.2017 16:48 — Разное | БДГ  
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Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров.

Об этом сообщает ряд российских и белорусских ресурсов, ссылаясь на слова пресс-секретаря премьер-министра Андрея Кобякова Владислава Сычевича, который отметил, что белорусская делегация будет находиться в Москве до 12 февраля и вести переговоры по ряду вопросов белорусско-российских отношений.

Тематика переговоров не уточняется. Однако несложно предположить, что речь будет вестись, скорее всего, о «газовых» вопросах и о задолженности Беларуси за газ.

Тема оплаты за российский газ обсуждается сторонами с 2016-го года.

Ранее российская сторона говорила о росте задолженности Беларуси за газ до 550 млн долларов.  Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились.  Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.

Александр Лукашенко в сентябре 2016-го потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив свою просьбу уже в январе этого года. Во время последней пресс-конференции Лукашенко пригрозил России судом за сокращение поставок нефти.

Напомним, что в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Лукашенко признал, что Россия и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу. Он озвучил позицию Беларуси по этому вопросу, отметив, что наша страна платит не по контрактной стоимости (132 доллара за тысячу кубометров), а по цене, которую считает справедливой – около 70 долларов за тысячу кубометров. По мнению Кремля, из-за этого белорусская задолженность уже составляет около 550 миллионов долларов. Тем временем, дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина до сих пор не согласована, хотя ранее сообщалось, что она может произойти 9 февраля. 

 
 
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Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров.

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