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Российская биатлонистка снята с чемпионата мира по следам антидопингового доклада Макларена
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании
Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU), проведя проверку информации, указанной в докладе Макларена, сделала вывод, что некоторые пробы спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, взятыми РУСАДА, могли быть произведены манипуляции.
Исполком IВU решил отстранить Глазырину от соревнований до тех пор, пока Международный союз биатлонистов не примет окончательное решение по ее делу.
Ожидалось, что Екатерина Глазырина выступит 10 февраля в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, но сегодня утром в стартовом протоколе ее заменила Ирина Услугина.
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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада канадского профессора Ричарда Макларена и в связи с...
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