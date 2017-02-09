﻿﻿ Российская биатлонистка снята с чемпионата мира по следам антидопингового доклада Макларена. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российская биатлонистка снята с чемпионата мира по следам антидопингового доклада Макларена

10.02.2017 17:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада канадского профессора Ричарда Макларена и в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBU.


Екатерина Глазырина. Фото: Reuters

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU), проведя проверку информации, указанной в докладе Макларена, сделала вывод, что некоторые пробы спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, взятыми РУСАДА, могли быть произведены манипуляции.

Исполком IВU решил отстранить Глазырину от соревнований до тех пор, пока Международный союз биатлонистов не примет окончательное решение по ее делу.

История о том, как в России «спасали» сдавшую положительный допинг-тест известную биатлонистку

Ожидалось, что Екатерина Глазырина выступит 10 февраля в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, но сегодня утром в стартовом протоколе ее заменила Ирина Услугина.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада канадского профессора Ричарда Макларена и в связи с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика