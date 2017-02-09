Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада канадского профессора Ричарда Макларена и в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBU.



Екатерина Глазырина. Фото: Reuters

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU), проведя проверку информации, указанной в докладе Макларена, сделала вывод, что некоторые пробы спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, взятыми РУСАДА, могли быть произведены манипуляции.

Исполком IВU решил отстранить Глазырину от соревнований до тех пор, пока Международный союз биатлонистов не примет окончательное решение по ее делу.

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Ожидалось, что Екатерина Глазырина выступит 10 февраля в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, но сегодня утром в стартовом протоколе ее заменила Ирина Услугина.