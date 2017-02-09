|
Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро
10.02.2017 17:09 — Разное | Ежедневник
фото: onliner.by
Правоохранители регулярно сообщают о «шутниках», которые или «минируют», или «проносят» в подземку взрывчатые материалы.
Очередной такой случай был зафиксирован на станции «Петровщина», сообщили
Как отметили правоохранители, за 2016 год было зарегистрировано 11 преступлений за заведомо ложное сообщение об опасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители регулярно сообщают о «шутниках», которые или «минируют», или «проносят» в подземку взрывчатые материалы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии