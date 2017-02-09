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Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро

10.02.2017 17:09 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро

фото: onliner.by

Правоохранители регулярно сообщают о «шутниках», которые или «минируют», или «проносят» в подземку взрывчатые материалы.

Очередной такой случай был зафиксирован на станции «Петровщина», сообщили БелаПАН в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Проходя процедуру досмотра, мужчина сообщил, что у него в сумке бомба. Взрывного устройства в сумке не оказалось, а мужчина, как уже стало популярно, просто пошутил. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметили правоохранители, за 2016 год было зарегистрировано 11 преступлений за заведомо ложное сообщение об опасности.

 
 
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Правоохранители регулярно сообщают о «шутниках», которые или «минируют», или «проносят» в подземку взрывчатые материалы.

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