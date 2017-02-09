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Совет клубов высшей лиги планирует создать футбольный телеканал. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 10 февраля, на заседании по регламенту и коммуникациям ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

На встрече руководителей клубов рассматривались варианты дальнейшего совершенствования трансляций матчей элитного дивизиона. Совет принял решение о создании телевизионного канала, с регистрацией нового юридического лица ООО «БК-Сетанта-Спорт» в качестве СМИ, с рабочим названием «БК-Сетанта». Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала, кроме АБФФ, станут «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Работу канал планирует начать до лета нынешнего года.

В ходе заседания активно обсуждался технический регламент и регламент по маркетингу и коммуникациям АБФФ. В дискуссии участвовали практически все представители клубов. В итоге в оба регламента были внесены изменения с учетом предложений представителей команд — участниц элитного дивизиона. Документы в новой редакции будут направлены на утверждение исполкома федерации футбола, следующее заседание которого состоится в конце февраля.