Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине. Белоруски не смогли попасть в топ-20.



Фото: Андрей Аносов

Коукалова, стартовавшая под 96-м номером, без промахов прошла два огневых рубежа и на четыре секунды опередила немку Лауру Дальмайер. Третье место заняла француженка Анаис Шевалье, всего на 0,2 секунды превзошедшая итальянку Лизу Виттоцци. Все призеры преодолели рубежи без промахов.

Лучшей из белорусок стала Надежда Скардино, занявшая 25-е место (0+0, +1.19). Дарья Домрачева (0+3, +1.25) стала 27-й, Ирина Кривко (0+1, +1.40) — 36-й, Надежда Писарева (0+2, +2.18) — 61-й.

По лыжному ходу Домрачева была 8-й, Скардино — 43-й, Кривко — 51-й, Писарева — 68-й.

По скорострельности Писарева стала 24-й, Домрачева — 32-й, Кривко — 47-й, Скардино — 88-й.

В субботу на старт выйдут мужчины, которых ждет спринт в 10 километров.

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн гонки.

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