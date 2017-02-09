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Итоги недели: эхо Большого разговора, Данкверт и экстрадиция Лапшина
10.02.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Традиционные итоги информационной недели в студии радио Sputnik Беларусь обсудили руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура и ведущий радио Александр Кривошеев.
Наибольший резонанс на уходящей неделе, по мнению собеседников, спровоцировали многие заявления Александра Лукашенко, озвученные 3 февраля во время общения с журналистами и представителями общественности — "Большой разговор с президентом" получился рекордным по продолжительности и максимально насыщенным по темам.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Президент выглядел очень уверенным в себе и полностью режиссировал это мероприятие. Несмотря на свою рекордную длительность, пресс-конференция не выглядела занудной, каждый вопрос шел по нарастающей, и тот момент, когда президент предложил сделать перерыв, никто не согласился. Каждый вопрос буквально взрывался на лентах информационных агентств", — сказал Качура.
Одной из тем, которая действительно взорвалась во время "Большого разговора" и до сих пор остается "болевой точкой" во взаимоотношениях Беларуси и России, стало поручение главы государства завести
"Уже есть печальный опыт, когда Владислав Баумгертнер отнесся легкомысленно к предупреждениям, которые последовали от главы государства, и не успел даже доехать до аэропорта, когда было принято решение о его задержании. Сейчас предупреждение было сделано намеренно публично, и к нему стоит относиться достаточно серьезно. Для белорусской стороны сельское хозяйство имеет некое сакральное звучание. И заявления о том, что наша продукция не доросла до российского потребителя, не соответствуют тому, что есть на самом деле", — отметил Качура.
Не менее резонансным событием уходящей недели сразу для нескольких стран стала
"Мы связывались с азербайджанскими коллегами, которые говорили нам о том, что прозвучавшее во время "Большого разговора" заявление президента "Выдайте его Азербайджану" они восприняли буквально. Они выслали борт правительственной авиакомпании в этот же день, как только стало известно, что последняя апелляция Верховным судом была отклонена", — рассказал Качура.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
По словам руководителя Sputnik Беларусь, больше всего в ситуации с экстрадицией Лапшина удивило то, что этому блогеру уделяется такое международное внимание, и та скорость, с которой он был передан Азербайджану, ставшая неприятным сюрпризом для российской стороны.
Собеседники в студии вспомнили трагическое известие, произошедшее 28 января —
"В этой ситуации слова соболезнований нужно говорить всему белорусскому народу. Людей такого масштаба в нашей стране можно пересчитать по пальцам. Это действительно народный артист, который прославил нашу страну на весь мир и, несмотря на тяжелейшую болезнь, до последнего дня работал на сцене. Уходит эпоха, и как раз ход истории мы можем видеть по уходу таких личностей", — констатировал Качура.
Традиционно собеседники в радиостудии проанонсировали громкие события ближайших дней. Одно из них —
Международный вокальный конкурс "Ты Супер!" стартует 11 февраля в 20:00, в прямом эфире в Беларуси его покажет телеканал НТВ, трансляция также будет доступна на сайте Sputnik Беларусь.
Новый масштабный проект НТВ "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Беларусь на конкурсе представят Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.
И еще одна приятная новость — 12 февраля вступает в силу
"Мы пока не смотрели, какие конкретно рейсы прилетают к нам в аэропорт Минск именно в этот день. Но обещаем, что Sputnik отправит своих корреспондентов встречать этих людей, мы будем с ними разговаривать, узнавать, насколько это удобно для них. Для нашей страны это очень важный шаг", — констатировал Качура.
Полную версию беседы о самых резонансных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Международный резонанс по итогам "Большого разговора с президентом", реакция на уголовное дело против Сергея Данкверта, экстрадиция блогера Александра Лапшина...
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