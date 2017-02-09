В автоцентре «Атлант М Уручье» показали первые «живые» экземпляры нового поколения Volkswagen Tiguan . Не обошлось без сюрпризов для всех присутствующих. Организаторы представили публики и прародителя кроссовера — хорошо сохранившийся экземпляр Volkswagen Golf Country.





Да, именно этот автомобиль можно считать прообразом модели Tiguan. В свое время публика неохотно приняла концепцию полноприводного хэтбчека, посаженного на раму. Благодаря такому решению клиренс у Golf Country составляя 20 см. За подключение задней оси отвечала традиционная для марки вискомуфта. За все время было выпущено всего чуть более 7500 экземпляров Golf Country, тогда как Tiguan первого поколения разошелся тиражом 2 640 000 экземпляров. И это с 2007 года! Вот что значит выйти на рынок вовремя и с грамотно спроектированной моделью.

Нынешний Tiguan, вполне вероятно, повторит успех предыдущего поколения или даже превзойдет его. Сегмент SUV прибавляет во всем мире, и в Беларуси в том числе. И это единственный класс, который демонстрирует такой бурный рост: 2015 год — 29,8%, 2016 год — 39,3%.

Первое поколение Volkswagen Tiguan задержалось на рынке. И это было правильным решением — автомобиль пользовался устойчивым спросом. В 2015 году в Беларуси был продан 181 автомобиль (4,7% от всех продаж Volkswagen), в 2016 году — уже 263.





На вопрос о том, будет ли параллельно с новым продаваться Tiguan предыдущего поколения Сергей Михневич, директор импортера Volkswagen в Беларуси, ответил так:

— В середине прошлого года от завода в России приходила информация о том, что они собираются продолжить выпуск машины предыдущего поколения. Мы возлагали на это большие надежды, потому что хотели сохранить альтернативу в сегменте кроссоверов с ценой меньше 20 000 долларов. Но надежды не оправдались. В Калуге будут производить только Tiguan нового поколения.

Но в любом случае концерн работает над расширением модельного ряда. Возможно, в Беларуси появится младший кроссвер Taigun, который будет конкурировать с другими бюджетными SUV. Так же Сергей Михневич добавил, что в следующем году импортер планирует расширить линейку кроссоверов моделью Atlas.

Короткое знакомство на презентации показало, что Tiguan по всем параметрам стал лучше. Полные впечатления после полноценного тест-драйва AUTO.TUT.BY опубликует чуть позже, а пока поделимся некоторыми наблюдениями.





Дизайн передней части может показаться излишне технологичным, но в реальности автомобиль выглядит очень гармонично. Tiguan стал ниже, шире и длиннее, визуально выглядит даже больше, чем он есть на самом деле.

Интерьер по качеству и дизайну подтянулся к старшим моделям. Но было бы интересно взглянуть на машину в базовой версии. В «максималке», с опциональной виртуальной панелью и здоровенным экраном мультимедийной системы салон выглядит впечатляюще.

Сзади стало больше места, посадка очень удобная благодаря вертикально установленному заднему дивану.

Коротка пробная поездка, которую организовали во время презентации, показала, что Volkswagen Tiguan по-прежнему задает стандарты управляемости в своем классе. В повороты кроссовер заезжает с хирургической точностью.

Пока только принимаются заказы на новый Tiguan, но уже понятно, что спрос на него будет никак не меньшим. Тем более, дилеры серьезно подошли к тому, чтобы предложить привлекательные финансовые инструменты покупки. Это разнообразные программы рассрочки, лизинга, кредита на срок кредитования от 18 месяцев до 7 лет, некоторые — без первоначального взноса.

Цены на новый Tiguan начинаются с 23 500 долларов в эквиваленте, а самая дорогая версия со всеми возможными опциями обойдется в 43 000 долларов.