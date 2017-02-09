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Российский рубль рванул вслед за нефтью

10.02.2017 18:21 — Разное | Ежедневник  
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Российский рубль рванул вслед за нефтью

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Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, евро — сразу на 60 копеек.

Рост нефтяных котировок на фоне снижения объемов добычи нефти в странах ОПЕК помог российскому рублю выйти на новый максимум за последние полтора года. В ходе пятничных торгов на Московской бирже курс доллара к рублю опустился до 58,525 росс. рублей, что на 42,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является наименьшим показателем с 27 июля 2015 года (58,33 росс. рублей), сообщает РБК.

«Рубль следует за динамикой нефтяных цен. Других движущих факторов у внутреннего рынка нет, однако краткосрочные перспективы выглядят умеренно-позитивно за счет приближающегося налогового периода», — сообщил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ранее аналитики ФГ БКС заявили, что закрытие дневной сессии ниже уровня 58,56–58,58 росс. рублей за доллар, который является двухлетним минимумом и важной горизонтальной поддержкой, может «свидетельствовать о начале ускорения нисходящей тенденции».

Одновременно с этим курс евро к рублю упал до 62,245 росс. рублей, что на 60,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так низко курс евро не опускался с 22 июля 2015 года.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что приток в Россию спекулятивного капитала усиливает волатильность рынка, а потому курс доллара уже в скором будущем может вернуться в район 63–65 росс. рублей.

«В целом на этой неделе рубль закончит торги чуть выше 59 к доллару, стабильность будет сохраняться на следующей неделе, но постепенная девальвация все же ожидается», — считает Люшин.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, евро — сразу на 60...

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