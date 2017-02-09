Космонавт Олег Новицкий пополнил символическую коллекцию «космических видов» белорусских городов. В этот раз в своем аккаунте в Instagram он выложил фото Бреста и Гомеля.

— Пока были пролеты, позволяющие снимать города Беларуси, сделал несколько фотографий. Обращаюсь за помощью к моим подписчикам. Это точно Брест??? — интересуется космонавт.

Подписчики заверили космонавта, что «это 100%Брест», а также опознали на фото Тересполь.

— А самое яркое пятнышко сверху — тепличный комбинат «Берестье» вроде как, — написали в комментариях и поблагодарили Олега Новицкого «за родной город».

Попал в объектив космонавта и Гомель.

Два дня назад, напомним, Олег Новицкий выложил фото ночного Минска .

На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.