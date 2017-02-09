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Беларусь в иллюминаторе: космонавт Олег Новицкий выложил в Instagram фото Бреста и Гомеля
Космонавт Олег Новицкий пополнил символическую коллекцию «космических видов» белорусских городов. В этот раз в своем аккаунте в Instagram он выложил фото Бреста и Гомеля.
— Пока были пролеты, позволяющие снимать города Беларуси, сделал несколько фотографий. Обращаюсь за помощью к моим подписчикам. Это точно Брест??? — интересуется космонавт.
Подписчики заверили космонавта, что «это 100%Брест», а также опознали на фото Тересполь.
— А самое яркое пятнышко сверху — тепличный комбинат «Берестье» вроде как, — написали в комментариях и поблагодарили Олега Новицкого «за родной город».
Попал в объектив космонавта и Гомель.
Два дня назад, напомним, Олег Новицкий выложил
На МКС космонавт
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В этот раз в своем аккаунте в Instagram он выложил фото Бреста и Гомеля.
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