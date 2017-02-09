﻿ Беларусь в иллюминаторе: космонавт Олег Новицкий выложил в Instagram фото Бреста и Гомеля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь в иллюминаторе: космонавт Олег Новицкий выложил в Instagram фото Бреста и Гомеля

10.02.2017 19:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Космонавт Олег Новицкий пополнил символическую коллекцию «космических видов» белорусских городов. В этот раз в своем аккаунте в Instagram он выложил фото Бреста и Гомеля.

— Пока были пролеты, позволяющие снимать города Беларуси, сделал несколько фотографий. Обращаюсь за помощью к моим подписчикам. Это точно Брест??? — интересуется космонавт.

Подписчики заверили космонавта, что «это 100%Брест», а также опознали на фото Тересполь.

— А самое яркое пятнышко сверху — тепличный комбинат «Берестье» вроде как, — написали в комментариях и поблагодарили Олега Новицкого «за родной город».

Попал в объектив космонавта и Гомель.

Два дня назад, напомним, Олег Новицкий выложил фото ночного Минска.

На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз в своем аккаунте в Instagram он выложил фото Бреста и Гомеля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очереди фур на границах вечером в пятницу начали увеличиваться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика