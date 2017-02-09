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В Минске водителю VW стало плохо за рулем: он протащил два автомобиля через перекресток
Авария произошла 9 февраля, около 12.40, на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Коржа в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
По предварительной информации, 36-летнему водителю Volkswagen Touareg стало плохо за рулем, он врезался в стоящие перед светофором два автомобиля и протащил их через перекресток.
В результате ДТП никто не пострадал. Водителя VW доставили в больницу для обследования.
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