﻿ В Минске водителю VW стало плохо за рулем: он протащил два автомобиля через перекресток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске водителю VW стало плохо за рулем: он протащил два автомобиля через перекресток

10.02.2017 19:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 9 февраля, около 12.40, на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Коржа в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 36-летнему водителю Volkswagen Touareg стало плохо за рулем, он врезался в стоящие перед светофором два автомобиля и протащил их через перекресток.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя VW доставили в больницу для обследования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты сборной Беларуси проиграли Швейцарии в полуфинале турнира в Словакии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика