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Хоккеисты сборной Беларуси проиграли Швейцарии в полуфинале турнира в Словакии
Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Швейцарии в полуфинальном поединке Кубка Словакии, который стартовал сегодня в Нитре.
Беларусь — Швейцария — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Беларусь: Карнаухов; И. Сушко — Достанко, Стефанович — Туркин — Парфеевец; Устиненко — Мицкевич, Лопачук — Боярчук — Амброжейчик; Чайка — Воробей, Демков — Шарангович — Когалев; Васильчук — Белевич — Астанков; Иванов, Левша.
Шайбы: 0:1 — Риа (Цанггер, 01.37), 0:2 — Шмутц (23.50), 1:2 — Воробей (Амброжейчик, Чайка, 24.31), 2:2 — Демков (Левша, 27.44), 2:3 — Йорг (Альбрехт, Цанггер, 51.55), 2:4 — Зуттер (59.48, в пустые ворота).
Броски: 28−26 (8−9, 10−13, 10−4).
Штраф: 4−2.
Вратари: Сенн (92,3% отраженных бросков) — Карнаухов (88,88% отраженных бросков).
Уступая в начале второго периода с разницей в две шайбы, белорусы сумели отыграться, однако в заключительной трети поединка швейцарцы сумели вырвать победу. Причем последняя шайба влетела в пустые белорусские ворота, когда голкипер Михаил Карнаухов был заменен дополнительным полевым игроком.
Отметим, что на турнир в Словакию в составе сборной Беларуси отправились 8 хоккеистов из «молодежки» (U20), завоевавшей в декабре 2016 года путевку в элитный дивизион чемпионата мира. Причем сразу 7 из этих парней вышли на лед в поединке со швейцарцами, а Павел Воробей и Кирилл Чайка на 25-й минуте организовали один из голов в ворота соперника.
В другом полуфинальном матче сегодня команда Словакии сыграет с олимпийской сборной России (начало в 20.00).
В субботу, 11 февраля, сборная Беларуси поспорит за бронзу с неудачником второго полуфинального матча, а его победители сразятся со швейцарцами за 1-е место. Матч с участием сборной Словакии в любом случае состоится в 20.00, другой поединок — в 16.30.
Турнир в Словакии станет одним из этапов подготовки белорусских хоккеистов к майскому чемпионату мира.
Кроме того, с 7 по 29 апреля белорусы проведут 8 матчей Европейского хоккейного вызова.
7−8 апреля. Латвия — Беларусь (2 игры)
14−15 апреля. Беларусь — Германия (2 игры)
21−22 апреля. Беларусь — Швеция (2 игры)
28−29 апреля. — Франция — Беларусь (2 игры).
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.
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Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Швейцарии в полуфинальном поединке Кубка Словакии, который стартовал сегодня в Нитре.
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