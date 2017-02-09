Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Швейцарии в полуфинальном поединке Кубка Словакии, который стартовал сегодня в Нитре.

Беларусь — Швейцария — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Беларусь: Карнаухов; И. Сушко — Достанко, Стефанович — Туркин — Парфеевец; Устиненко — Мицкевич, Лопачук — Боярчук — Амброжейчик; Чайка — Воробей, Демков — Шарангович — Когалев; Васильчук — Белевич — Астанков; Иванов, Левша.

Шайбы: 0:1 — Риа (Цанггер, 01.37), 0:2 — Шмутц (23.50), 1:2 — Воробей (Амброжейчик, Чайка, 24.31), 2:2 — Демков (Левша, 27.44), 2:3 — Йорг (Альбрехт, Цанггер, 51.55), 2:4 — Зуттер (59.48, в пустые ворота).

Броски: 28−26 (8−9, 10−13, 10−4).

Штраф: 4−2.

Вратари: Сенн (92,3% отраженных бросков) — Карнаухов (88,88% отраженных бросков).

Уступая в начале второго периода с разницей в две шайбы, белорусы сумели отыграться, однако в заключительной трети поединка швейцарцы сумели вырвать победу. Причем последняя шайба влетела в пустые белорусские ворота, когда голкипер Михаил Карнаухов был заменен дополнительным полевым игроком.

Отметим, что на турнир в Словакию в составе сборной Беларуси отправились 8 хоккеистов из «молодежки» (U20), завоевавшей в декабре 2016 года путевку в элитный дивизион чемпионата мира. Причем сразу 7 из этих парней вышли на лед в поединке со швейцарцами, а Павел Воробей и Кирилл Чайка на 25-й минуте организовали один из голов в ворота соперника.

В другом полуфинальном матче сегодня команда Словакии сыграет с олимпийской сборной России (начало в 20.00).

В субботу, 11 февраля, сборная Беларуси поспорит за бронзу с неудачником второго полуфинального матча, а его победители сразятся со швейцарцами за 1-е место. Матч с участием сборной Словакии в любом случае состоится в 20.00, другой поединок — в 16.30.

Турнир в Словакии станет одним из этапов подготовки белорусских хоккеистов к майскому чемпионату мира.

Кроме того, с 7 по 29 апреля белорусы проведут 8 матчей Европейского хоккейного вызова.

7−8 апреля. Латвия — Беларусь (2 игры)

14−15 апреля. Беларусь — Германия (2 игры)

21−22 апреля. Беларусь — Швеция (2 игры)

28−29 апреля. — Франция — Беларусь (2 игры).

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.