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Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тестов со строящейся БелАЭС

10.02.2017 19:27 — Разное | Ежедневник  
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Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тестов со строящейся БелАЭС

bragazeta.ru

Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких исключений. По словам литовского министра энергетики, в этом его заверили представители ЕК.

"Мы говорили о конкретных инструментах, и одним из них являются стресс-тесты. На встречах я услышал вполне четкое заверение и гарантию со стороны Комиссии, что при проведении стресс-тестов по европейской методике не может быть никаких компромиссов, и Комиссия будет делать все, чтобы эти стресс-тесты были проведены как можно скорее", - сказал BNS Жигимантас Вайчюнас, который в четверг встретился в Брюсселе с заместителем председателя ЕК Марошем Шефчовичем и главой Энергетического директората ЕК Домиником Ристори.

По его словам, если Беларусь не проведет стресс-тесты, которые показывают, может ли атомная станция выдержать аварии и является ли она безопасной, тогда она будет рисковать тем, что диалог с Евросоюзом (ЕС) может быть и не возобновлен. Ж. Вайчюнас объяснил, что потепление в отношениях между Беларусью и ЕС будет зависеть и от того, как будет проводиться в жизнь проект БелАЭС. Этот вопрос может стать "препятствием для возобновления этих отношений". "Один из таких импульсов Беларуси очень конкретный - что если смотреть на отношения ЕС и Беларуси в целом, то они теплеют. В принципе это означает, что в свете возобновления этих отношений энергетика станет препятствием для возобновления этих отношений в полном объеме и продолжения диалога до тех пор, пока не будут проведены стресс-тесты", - сказал он. Литва требует проведения испытаний надежности АЭС в неблагоприятных условиях ее работы (стресс-тестов) по методике ЕС. Беларусь утверждает, что строительство станции безопасно, что она провела стресс-тесты и весной предоставит ЕК необходимые документы, сообщает DELFI.

 

 
 
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Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких исключений. По...

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