Один человек получил травмы в ДТП, которое произошло 10 февраля, в 18.10, на столичной улице Алибегова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.



Фото: ГАИ Московского района

— 39-летний водитель Opel ехал по проспекту Дзержинского. При повороте на улицу Алибегова он столкнулся с Mitsubishi, который ехал по улице Алибегова в сторону улицы Семашко, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали оперативно прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ. 29-летний водитель Mitsubishi и пассажир Opel в аварии не пострадали.



Фото: ГАИ Московского района

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на красный сигнал светофора.