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В столкновении Opel и Mitsubishi в Минске пострадал один из водителей

10.02.2017 19:51 — Разное | Tut.by  
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Один человек получил травмы в ДТП, которое произошло 10 февраля, в 18.10, на столичной улице Алибегова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.


Фото: ГАИ Московского района

— 39-летний водитель Opel ехал по проспекту Дзержинского. При повороте на улицу Алибегова он столкнулся с Mitsubishi, который ехал по улице Алибегова в сторону улицы Семашко, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали оперативно прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ. 29-летний водитель Mitsubishi и пассажир Opel в аварии не пострадали.


Фото: ГАИ Московского района

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

 
 
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По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

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