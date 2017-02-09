﻿ Главный тренер сборной Беларуси по биатлону пояснил, почему вынужден покинуть ЧМ в Хохфильцене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону пояснил, почему вынужден покинуть ЧМ в Хохфильцене

10.02.2017 19:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал, почему он был вынужден покинуть чемпионат мира в Хохфильцене, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.


Юрий Альберс. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

— Неделю назад у меня началось недомогание, которое сопровождалось острыми болями. На протяжении всего периода проводилось медикаментозное лечение, но и оно уже не помогало, состояние только ухудшалось. Медицинской бригадой национальной команды Беларуси по биатлону во главе с Павлом Дриневским было принято решение об экстренной госпитализации.

Вчера с трапа самолета меня доставили в Республиканский клинический медицинский центр управления делами президента Беларуси, где сейчас проводится углубленное обследование для принятия тактики дальнейшего лечения, — рассказал Юрий Альберс.

Оставшиеся гонки ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене

11 февраля (16.45, суббота) — спринт 10 км, мужчины

12 февраля (12.30, воскресенье) — гонка преследования 10 км, женщины

12 февраля (16.45, воскресенье) — гонка преследования 12,5 км, мужчины

15 февраля (16.30, среда) — индивидуальная гонка 15 км, женщины

16 февраля (16.30, четверг) — индивидуальная гонка 20 км, мужчины

17 февраля (16.45, пятница) — эстафета 4×6 км, женщины

18 февраля (16.45, суббота) — эстафета 4×7,5 км, мужчины

19 февраля (13.30, воскресенье) — масс-старт 12,5 км, женщины

19 февраля (16.45, воскресенье) — масс-старт 15 км, мужчины.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал, почему он был вынужден покинуть чемпионат мира в Хохфильцене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В столкновении Opel и Mitsubishi в Минске пострадал один из водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика