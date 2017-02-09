Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал, почему он был вынужден покинуть чемпионат мира в Хохфильцене, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.



Юрий Альберс. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

— Неделю назад у меня началось недомогание, которое сопровождалось острыми болями. На протяжении всего периода проводилось медикаментозное лечение, но и оно уже не помогало, состояние только ухудшалось. Медицинской бригадой национальной команды Беларуси по биатлону во главе с Павлом Дриневским было принято решение об экстренной госпитализации.

Вчера с трапа самолета меня доставили в Республиканский клинический медицинский центр управления делами президента Беларуси, где сейчас проводится углубленное обследование для принятия тактики дальнейшего лечения, — рассказал Юрий Альберс.

Оставшиеся гонки ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене

11 февраля (16.45, суббота) — спринт 10 км, мужчины

12 февраля (12.30, воскресенье) — гонка преследования 10 км, женщины

12 февраля (16.45, воскресенье) — гонка преследования 12,5 км, мужчины

15 февраля (16.30, среда) — индивидуальная гонка 15 км, женщины

16 февраля (16.30, четверг) — индивидуальная гонка 20 км, мужчины

17 февраля (16.45, пятница) — эстафета 4×6 км, женщины

18 февраля (16.45, суббота) — эстафета 4×7,5 км, мужчины

19 февраля (13.30, воскресенье) — масс-старт 12,5 км, женщины

19 февраля (16.45, воскресенье) — масс-старт 15 км, мужчины.