Суд Фрунзенского района Минска 9 февраля остановил административное дело за нарушение ПДД в отношении католического священника из Витебска Вячеслава Барока. Об этом священнослужитель сообщил на своей странице в Фейсбук.



Вячеслав Барок. Фото с его личной страницы в Фейсбук

Напомним, 1 июля 2016 года ГАИ оштрафовала настоятеля витебского прихода Святого Антония Вячеслава Барока якобы за неправильную парковку на перекрестке в деревне Будслав Минской области, где проходил религиозный праздник в честь Божьей Матери Будславской. Размер штрафа составил 42 рубля.

В день праздника движение в Будславе перекрыли, но выделили парковку для транспорта священников и представителей местной власти. Однако на специальную парковку Борка не пропустили и вдобавок оштрафовали.

Священник не согласился со штрафом, считая его неправомерным, и оспорил составленный на него протокол. Во время административного процесса ксендза снова признали виновным.

В октябре по заявлению Вячеслава Барока суд вновь рассмотрел жалобу на постановление ГАИ. Дело отправили на доработку.

Во второй раз суд прекратил административный процесс и снял вину с настоятеля костела.

«Гаишники уже сами начали путаться в версиях: сначала они утверждали, что остановили меня, потому что не поняли: то ли я ксендз, то ли нет… Потом говорили, что я сам остановился на том перекрестке… Ну и вот, наконец, суд понял, что ничего я не нарушал», — рассказал в интервью «Нашей ніве» Вячеслав Барок.