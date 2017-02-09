﻿ Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами

10.02.2017 20:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами

football.by

Серебряный призер прошлого чемпионата продолжает будоражить футбольный мир Беларуси своими трансферами.

Вслед за двумя бывшими игроками БАТЭ Олехновичем и Алексиевичем, нападающим сборной Казахстана Хижниченко и двумя хорватскими полузащитниками Црепулей и Багаричем «горняком» стал финн Пири Сойри.

Контракт с игроком рассчитан на 3 года.

 Сойри начал свою карьеру в команде «МюПа». Следующим его клубом стал «ВПС», из которого футболист и перебрался в «Шахтер». В прошлом сезоне Сойри сыграл в 36 матчах за свой предыдущий клуб, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Отметим, что футболист имеет на своем счету 13 матчей за молодежную сборную Финляндии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебряный призер прошлого чемпионата продолжает будоражить футбольный мир Беларуси своими трансферами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону пояснил, почему вынужден покинуть ЧМ в Хохфильцене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика