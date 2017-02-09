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"Тренерам нальем водки". Российские биатлонисты пригласят французских на чай
Сборная России по биатлону планирует пригласить в гости французскую команду для того, чтобы за общим столом устранить
Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в
— Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются, — сказал Касперович.
— Тренерам нальем водки, — пошутил специалист.
Главный тренер посетовал на то, что негативный фон, который сложился вокруг российской команды в связи с допинговыми обвинениями, сказывается на психологическом состоянии спортсменов.
— Стараемся их отвлечь, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров и ситуация непростая, — отметил он.
В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU)
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По словам главного тренера сборной Александра Касперовича, российская сторона хочет, чтобы воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов.
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