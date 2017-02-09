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"Тренерам нальем водки". Российские биатлонисты пригласят французских на чай

10.02.2017 21:27 — Разное | Tut.by  
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Сборная России по биатлону планирует пригласить в гости французскую команду для того, чтобы за общим столом устранить конфликтную ситуацию, которая сложилась между лидерами команд Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.


Мартен Фуркад и Антон Шипулин. Фото: biathlonworld.com

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Мартену Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

— Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются, — сказал Касперович.

— Тренерам нальем водки, — пошутил специалист.

Главный тренер посетовал на то, что негативный фон, который сложился вокруг российской команды в связи с допинговыми обвинениями, сказывается на психологическом состоянии спортсменов.

— Стараемся их отвлечь, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров и ситуация непростая, — отметил он.

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях на основе данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

 
 
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По словам главного тренера сборной Александра Касперовича, российская сторона хочет, чтобы воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов.

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