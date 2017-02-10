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Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме
Автомобиль из кортежа премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в аварию в городе Освенциме, который находится под Краковом. Об этом сообщают польские СМИ.
Как сообщил официальный представитель местной полиции, по предварительной информации, в кортеж главы правительства врезался Fiat, за рулем которого находился 20-летний водитель. ДТП произошло при выполнении обгона. От удара машина, в которой находилась Шидло, вылетела с дороги и врезалась в дерево. Полиция устанавливает, кто виноват в произошедшем.
Глава правительства Польши получила в ДТП травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы. Также травму получили два сотрудника охраны премьер-министра.
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— Премьер-министр Беата Шидло проходит контрольное обследование в одной из больниц, к счастью, ничего серьезного с ней не произошло, — рассказал пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек.
Как позже сообщило агентство РАР, главу правительства Польши для дальнейшго обследования доставили на вертолете в Военный медицинский институт в Варшаве.
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Шидло была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы. Также травму получил сотрудник охраны премьер-министра.
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