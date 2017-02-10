Студент из Японии Сатоюки Фуджимура принял участие в местном шоу талантов Tantei! Knightscoop, в котором удивил членов жюри своими уникальными способностями. За шестьдесят секунд студент сделал 296 щелчков пальцами.

Судья вместе с экспертами изучил видеозапись — было принято решение засчитать результат и внести в его Книгу рекордов Гиннесса.

Фуджимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.

Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.