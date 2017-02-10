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Рекорд Гиннесса: японец щелкнул пальцами 296 раз за минуту

10.02.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Студент из Японии Сатоюки Фуджимура принял участие в местном шоу талантов Tantei! Knightscoop, в котором удивил членов жюри своими уникальными способностями. За шестьдесят секунд студент сделал 296 щелчков пальцами.

Рекорд Гиннесса: японец щелкнул пальцами 296 раз за минуту
© YouTube/Guinness World Records
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Судья вместе с экспертами изучил видеозапись — было принято решение засчитать результат и внести в его Книгу рекордов Гиннесса.

Фуджимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.

Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.

 
 
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Японский студент попал в Книгу рекордов Гиннесса, щелкнув пальцами 296 раз за минуту. Смотрите на видео, как был установлен необычный рекорд.

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