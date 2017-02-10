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Массовый выброс дельфинов в Новой Зеландии: названы возможные причины

10.02.2017 20:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Черные дельфины могли выброситься на берег Новой Зеландии, так как могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей, сообщает РИА Новости.

Массовый выброс дельфинов в Новой Зеландии: названы возможные причины
© REUTERS STRINGER
Сотни черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Более 400 гринд (черных дельфинов) выбросились на берег Южного острова накануне. Большая часть животных погибла, волонтеры спасли порядка ста особей. Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.

"Предположений о причинах такого поведения много, существует порядка дюжины гипотез. Лично я придерживаюсь точки зрения, что это сбой акустической системы. Причины этого могут быть разные — например, воздействие гидроакустических ударов при исследовании шельфа и сонары военных подводных лодок и кораблей. Если в стае поражены вожаки, то все остальные дельфины следуют за ними", — сказал Згуровский.

В то же время, по его словам, пока ученые не могут точно определить причину такого поведения дельфинов и китов. Также есть предположения о заражении дельфинов червями или отравлении опасными загрязняющими веществами, тяжелыми металлами, попадающими в океан, заявил эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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Существует порядка дюжины гипотез о причинах подобного поведения дельфинов-"самоубийц".

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