МИНСК, 10 фев — Sputnik. Черные дельфины могли выброситься на берег Новой Зеландии, так как могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей, сообщает РИА Новости .



© REUTERS STRINGER Сотни черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Более 400 гринд (черных дельфинов) выбросились на берег Южного острова накануне. Большая часть животных погибла, волонтеры спасли порядка ста особей. Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.

"Предположений о причинах такого поведения много, существует порядка дюжины гипотез. Лично я придерживаюсь точки зрения, что это сбой акустической системы. Причины этого могут быть разные — например, воздействие гидроакустических ударов при исследовании шельфа и сонары военных подводных лодок и кораблей. Если в стае поражены вожаки, то все остальные дельфины следуют за ними", — сказал Згуровский.

В то же время, по его словам, пока ученые не могут точно определить причину такого поведения дельфинов и китов. Также есть предположения о заражении дельфинов червями или отравлении опасными загрязняющими веществами, тяжелыми металлами, попадающими в океан, заявил эксперт.