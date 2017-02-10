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В выходные возможны сбои в работе карточек некоторых банков
В ночь с субботы на воскресенье у держателей пластиковых карточек некоторых банков могут возникнуть проблемы при снятии наличных и оплате товаров и услуг. Сбои
Во время технологических работ могут возникнуть кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.
«В указанный промежуток времени также возможны перебои в предоставлении услуг по идентификации кошельков „Яндекс.Деньги“, заказ новой карты к существующему счету, интернет-магазин монет и сервис СМС-оповещения», —
О возможных перебоях в работе карточек сообщили Белинвестбанк, Беларусбанк, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белорусский народный банк, РРБ-Банк, Франсабанк.
Проблемы не затронут держателей карт тех банков, которые открыли собственные процессинговые центры или используют материнский процессинговый центр.
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Проблемы с пластиковыми картами некоторых банков возможны в промежутке с 2.00 до 6.00 из-за технологических работ процессингового центра.
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