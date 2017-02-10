Недавно мы предложили вам поделиться сокровенным — историями своей любви. Не просто так! А чтоб приятное близкому человеку сделать и билеты на концерт Дмитрия Хворостовского выиграть.

Первую часть историй вы можете прочесть здесь , вторую — представляем вашему вниманию сегодня.

История 5

Каждая история любви уникальна и не похожа на другие. С каждым годом в неё добавляются новые страницы, эмоции и переживания. И год за годом влюбленные становятся только ближе и роднее друг другу, если эта любовь — настоящая и искренняя!

Сегодня я хочу рассказать о своих родителях Ларисе Евгеньевне и Юрии Петровиче, потому что они мой пример и моя любовь! Это люди, которые достойны самого лучшего и, несомненно, заслужили билеты на концерт Дмитрия Хворостовского.

Иногда бывает так, что на нашем пути мы встречаем сначала не тех людей. Так было и с моей мамой. По распределению она уехала работать учителем в деревню, где первый раз вышла замуж. Это был горький опыт в ее жизни. Очень хорошо, что это все осталось позади. Я появилась на свет уже в тот момент, когда они разводились.

После этого в жизни мамы наступил период пелёнок и переживаний. Надо было жить дальше, поэтому было принято решение выйти на работу. И это был комсомол! Это была мамина молодость, место, о котором она вспоминает с любовью! Здесь она и познакомилась с папой!

Папа долго ухаживал за мамой, но она была неприступна и боялась начала каких-то серьезных отношений. Но все решил один случай. Я заболела, и мама взяла больничный. А папа пришел к нам в гости. Он пришел не к маме, а ко мне! Искренне заботился и переживал. Вот так моя болезнь помогла растопить мамино сердце! А вскоре на свет появилась моя сестричка Надюша!

Я не знаю точно, сколько лет мои родители вместе, но я однозначно знаю то, что это мои самые близкие и родные люди!





Моя мама с золотым сердцем, она всегда выслушает и поможет; мой папа с золотыми руками, он стал самым настоящим отцом, и моя сестра с золотой душой, которой можно доверить любую тайну!

Мои родители — это моя гордость, опора и поддержка! Пожалуй, если бы все семьи были похожи на мою, то мир стал бы лучше!

Дорогие мама и папа, если вы читаете эту историю, хочу чтобы вы знали, что мы вас очень любим! И большее, о чем я могу мечтать, — чтобы вы подольше были с нами на этой земле!

История 6

Если браки действительно заключаются на небесах, то, по моему глубокому убеждению, в составе небесной канцелярии, безусловно, есть и департамент, ответственный за мониторинг социальных сетей и тщательную подготовку счастливых встреч, которые мы, простые смертные, наивно считаем случайными. Иначе как объяснить, что 7 лет назад в один из очередных вечерних заходов на «Одноклассники» в разделе «гости» я увидел ее…

С фотографии на меня смотрела обворожительная девушка. Назвать ее незнакомкой было бы не совсем верно — данные профиля указывали на то, что мы коллеги — просто я работал в головном офисе минского банка, а она — в гродненском филиале. «Польская паначка», иронично отметил я для себя…

Это сейчас я могу на автопилоте колесить по гродненскому региону, а в тот момент Гродно был для меня совершенно незнакомым городом, который ассоциировался с западным польским краем. Пришлось перечитать литовскую балладу А. Мицевича (в переводе А.С.Пушкина) про Бурдыса и его сыновей. Она о том, как старый литвин Бурдыс послал на войну трех сыновей, наказав двоим из них вернуться с богатой добычей из Пруссии и Руси, а третьему — привезти из Польши невестку (по мнению старого Бурдыса, другого добра там не было).

«Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха;

В Польше мало богатства и блеску,

Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда

Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы.

Весела — что котенок у печки —

И как роза румяна, а бела, что сметана;

Очи светятся будто две свечки!

Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже

И оттуда привез себе женку;

Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю

Про нее, как гляжу в ту сторонку".

А может, старик Бурдыс был очень даже и прав, подумал я, отбив на клавиатуре своей вечерней гостье дежурный комплимент: «Я и не знал, что такие красивые девушки работают в гродненском филиале!». «Я тоже не знала, что такие интересные мужчины работают в головном офисе» — в тон ответила «паночка».

Кто бы мог подумать, что результатом этого обмена любезностями станет свадьба и два «наследных принца».





Но это потом. А сначала был долгий интернет-роман в чате. Килобайты текстовых сообщений и мегабайты фото и музыки пронзали пространство в 270 километров, связывая нас общими мечтами, делая ближе. Мы узнавали друг друга. Первая «живая» встреча «на нейтральной территории» в санатории на Нарочи с прогулками под луной…

Мой первый приезд в Гродно запомнился нам обоим одним очень загадочным обстоятельством. Мы были в старой церкви XII века. Знаменитая гродненская «Каложа», освященная в честь Бориса и Глеба. Когда мы выходили из церкви, к нам подошла женщина, внимательно посмотрела на нас и, улыбаясь, сказала, что у нас сложится все хорошо, у нас родится мальчик и его имя будет на букву «Г». Если бы я услышал подобную историю от кого-либо другого, то вряд ли бы в нее поверил. Но это произошло с нами обоими, и не во сне, а наяву.

Минск и Гродно связывает прямая трасса М6 длиной в 270 километров. Сейчас на авто я преодолеваю это расстояние за 3 часа. Но в годы моей холостяцкой юности авто у меня не было, и поэтому я стал постоянным клиентом Белорусской железной дороги. Я покупал билет в общий или плацкартный вагон, состав трогался и уносил меня к моей возлюбленной в Гродно. Впрочем, «уносил» — не совсем верное слово, так как железнодорожная ветка на Гродно не такая прямая, как трасса М6, и дорога занимала 5 часов. Пять часов предвкушения встречи с любимым человеком!

Поезда вообще очень романтичная штука, а лично для меня они с тех пор ассоциируются исключительно с любовными свиданиями. Не знаю, может ли создать такую же романтическую ауру авиалайнер. Шутки ради я даже написал в тот период запрос в Комитет авиации о налаживании прямого пассажирского авиасообщения Минск — Гродно, на что получил аккуратный письменный ответ, в котором мне вежливо разъяснили экономическую нецелесообразность данного маршрута. Чиновники комитета по авиации, конечно, не догадывались, какие корыстные цели я преследовал, склоняя их к данному проекту.

Я хорошо запомнил тот момент, когда решил для себя, что навсегда и бесповоротно готов связать свою судьбу с этой женщиной. Ее подарок мне — серебряный крестик — стал знаком свыше … Я очень дорожу им, иногда испуганно нащупываю цепочку, боясь потерять. Ведь это ее подарок, мой оберег, напоминание об одном из самых главных событий моей земной жизни — встрече с ней.

Предложение руки и сердца я сделал за столиком ресторана, а чтобы подкрепить свои слова письменным документом, выдал «расписку» на гостиничной визитке, в которой поклялся в любви и верности, пообещал холить, лелеять и баловать. Немного подумав, после слов «баловать» добавил в скобках «в меру».

Эту «расписку» моя супруга хранит до сих пор в коробке с самыми важными документами, паспортами и свидетельствами о браке и рождении детей. Там же хранятся квитанции о проживании из гостиницы на Нарочи, где произошла наша первая встреча. Своего первенца мы назвали Глебом — таинственная прорицательница из Каложской церкви оказалась права, а может, это мы с женой решили, что вторая часть ее предсказания должна свершиться.

Прошло 6 лет. Жизнь идет своим чередом, со своими радостями и печалями. Пока я путешествую по лабиринтам своей памяти и далеко за полночь пишу эти строки, моя ненаглядная героически сражается с неугомонным карапузом — нашим младшим сыном, для которого разница между днем и ночью весьма условное понятие.

Милая моя Олечка, спасибо тебе, родная, за то, что ты у меня есть. Спасибо за наших сыновей. Спасибо за то, что ты сделала мою жизнь счастливой. Спасибо за твою любовь и терпение.

Я люблю тебя. Твой Сергей.

P. S. Кстати, знаете, чем закончилась старая баллада о сыновьях Бурдыса? Все три сына вернулись к отцу с невестками из Польши. Что еще раз подтверждает силу любви и женских чар.

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,

И под буркою ноша большая.

«Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?»

«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится,

Черной буркой ее покрывая.

«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»

«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,

Черной буркой ее прикрывает.

Старый Бурдыс хлопочет и спросить уж не хочет,

А гостей на три свадьбы сзывает.

История 7

Хочу рассказать вам свою историю любви. Меня зовут Оксана, мне 36 лет, а мой муж Александр на 10 лет меня младше. От первого брака у меня есть тринадцатилетняя дочь Ольга.

Удивительно то, что всю жизнь, с самого рождения моего второго супруга (1990 г.), мы с ним жили в соседних квартирах (у меня кв. 80, у него — 81). В общем, рос мой муж на моих глазах!:)

Со своим первым мужем я развелась в 2013 г., через год после того, как мой сосед Саша пришел из армии.





Летом 2016 г. мы с Сашей узаконили свои отношения, заключив брак. И тогда он сказал, что сбылась его мечта детства: он с 8 лет мечтал, что я буду его женой!

Живем мы дружно, в любви, счастье и радости: я, Саша и моя дочь, которую он любит всем сердцем и душой, как свою, родную. Сашины родители, мои свекровь и свекор, а по совместительству соседи, очень счастливы за нас!

Никогда не могла подумать, что в моей жизни может произойти такое чудо, что самый мой дорогой, любимый и близкий человек, с которым я хочу провести всю свою жизнь, с самого начала был совсем рядом со мной!

История 8

История нашего знакомства с мужем такая: 30 августа 1979 г. студенты-первокурсники машиностроительного факультета БПИ (сейчас БНТУ) пришли на первую встречу-знакомство со своими группами и кураторами. В разных группах оказались люди, знакомые с детства — одноклассники, и начались попытки обмена, чтобы оказаться с друзьями в одной группе. Меня нашел парень Сергей Анашкин и попросил обменяться, он был в группе 103 189, а я была определена в группу 103 139, куда ему очень хотелось попасть. Я согласилась.

Подошли к старосте группы 103 189 Виталию, представились, сказали, что сами в деканате все оформим, нужно только его согласие. Он не хотел заниматься административной волокитой и отказал, причем сделал это в весьма категоричной форме. Уговаривал Сергей его долго, а в те времена мнение старост для деканата было важно и их авторитет всячески поддерживался.

Наконец он поставил «согласен» на написанном нами заявлении, и мы побежали переоформляться. Так я оказалась в группе 103 189, а наше знакомство со старостой Виталием, которое прошло в спорах, закончилось браком на 4 курсе института. На встрече курса в 2014 году подошел Сергей, и мы вспоминали этот курьез в нашей жизни, который стал судьбоносным.





Отношения между нами зародились не сразу, это не была любовь с первого взгляда. Он мудрый, за плечами училище и армейская служба, а я со школьной скамьи, мне не было еще и 18 лет. Первые знаки внимания Виталий оказал мне на вечере 23 февраля 1980 года, что сразу же подметили ребята из нашей группы. А весной 80 года нас закружила безумная любовь. Впереди были наполненные событиями студенческие годы. Летом 80 года мы работали в студенческом строительном отряде в Минске, это был год летних Олимпийских игр, и стройотрядовцы, то есть мы, были зрителями.

Билет на футбольный матч Олимпиады-80 у меня сохранился до сих пор! Потом были два лета, проведенные на стройках в Казахстане. Осенью, 16 октября 1982 г., мы сыграли свадьбу, на которой главными гостями были студенты — почти вся наша группа 103 189.

В 1984 году мы приехали в мой родной Витебск по распределению. Мы ждали ребенка. Наша дочка Катя родилась мертвой… Я была в отчаянии, терять детей безумно тяжело. Но это была первая потеря, дальше были сложные беременности и снова потери.

Я ушла с завода сборного железобетона, а Виталий продолжал работать, прошел путь от механика по ремонту грузоподъемных механизмов до заместителя директора по коммерческим вопросам. Девятая годовщина нашей совместной жизни пришлась на отпуск. Мы купили билеты на рейс теплохода в Кижи — это было наше свадебное путешествие. Во всяком случае, так считали все участники круиза, и никто из них не верил, что мы уже 9 лет вместе. Это путешествие стало началом светлой полосы в нашей жизни.

На десятом году совместной жизни у нас родился долгожданный сын Антон, помогли мне в этом врачи «Центра охраны материнства и детства» в г. Минске, где я провела всю беременность. Рождение Антона пришлось на особенный момент — он родился в минуты, когда было подписано соглашение в Вискулях и перестал существовать Советский Союз, а именно в 02 часа 15 минут 08 декабря 1991 г.

Я уехала в роддом в одном государстве, а вернулась в другом, и мы никогда не забудем дату распада СССР.

Новая действительность принесла новые проблемы. Промышленность пришла в упадок, инженеры стали не востребованы. Виталий не сложил руки и организовал небольшое частное предприятие. Когда Антон подрос, я пришла работать и работаю до сих пор инженером на нашем предприятии.

Так сложилась наша жизнь, в которой были страшные потери, отчаяние, ломка представлений о жизни, поиски себя в новой реальности, безмерное счастье — растить сына, многолетняя ответственность за людей, работающих в твоем бизнесе. А сегодня уже новые волнения — у нас растет внучка Дашенька. Все мы пережили вместе, не разлучались ни на один день. У нас общая история, общая работа — в общем, одна жизнь на двоих.