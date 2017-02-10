Падение на Землю крупного космического объекта – один из вполне реальных сценариев "конца света". Угрозу для нашей планеты представляют астероиды, способные приближаться к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров и достаточно большие, чтобы не разрушиться при вхождении в ее атмосферу.

В инфографике Sputnik – время опасного сближения нашей планеты с крупными астероидами и возможный эффект их падения.