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Угрожает ли Земле столкновение с астероидом в ближайшее время
11.02.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь
В инфографике Sputnik – время опасного сближения нашей планеты с крупными астероидами и возможный эффект их падения.
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Какие астероиды представляют для человечества наибольшую опасность и какова вероятность столкновения Земли с астероидом – в инфографике Sputnik.
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