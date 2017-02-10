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Угрожает ли Земле столкновение с астероидом в ближайшее время

11.02.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Угрожает ли Земле столкновение с астероидом в ближайшее время
© NASA.gov Video / YouTube
НАСА показало, как взорвался астероид в небе над Аризоной
Падение на Землю крупного космического объекта – один из вполне реальных сценариев "конца света". Угрозу для нашей планеты представляют астероиды, способные приближаться к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров и достаточно большие, чтобы не разрушиться при вхождении в ее атмосферу.

В инфографике Sputnik – время опасного сближения нашей планеты с крупными астероидами и возможный эффект их падения.

 
 
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Какие астероиды представляют для человечества наибольшую опасность и какова вероятность столкновения Земли с астероидом – в инфографике Sputnik.

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