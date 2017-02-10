Если бы не морозная погода, минчане смогли бы лишиться увлекательного зрелища, которое в эти выходные проходит в ботаническом саду. Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов" состоится уже в третий раз. Профессиональные скульпторы и студенты на свой вкус создают масштабные композиции.

Сперва из замерзшего водоема выпиливают огромные ледяные блоки. Из них нарезаются прозрачные куски поменьше, которые затем клеятся в фигуру. Мастера три дня трудились на морозе, чтобы создать свои работы.

"Глубокого смысла в скульптуре нет, это, скорее, дизайн. Но работа все равно сложная, требует мастерства. В короткий срок нужно придумать композицию и воплотить ее", — рассказал скульптор Александр Соколов.

Местные жители, которые уже начали приходить в ботанический сад, чтобы посмотреть на скульптуры, не скрывают эмоций восхищения. Но волнуются за детей, которые работают на морозе.