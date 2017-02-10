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Снежный череп и ледяной волк: какие скульптуры есть в ботаническом саду
11.02.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Если бы не морозная погода, минчане смогли бы лишиться увлекательного зрелища, которое в эти выходные проходит в ботаническом саду. Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов" состоится уже в третий раз. Профессиональные скульпторы и студенты на свой вкус создают масштабные композиции.
© Sputnik / Артем Бордовский
Сперва из замерзшего водоема выпиливают огромные ледяные блоки. Из них нарезаются прозрачные куски поменьше, которые затем клеятся в фигуру. Мастера три дня трудились на морозе, чтобы создать свои работы.
"Глубокого смысла в скульптуре нет, это, скорее, дизайн. Но работа все равно сложная, требует мастерства. В короткий срок нужно придумать композицию и воплотить ее", — рассказал скульптор Александр Соколов.
Местные жители, которые уже начали приходить в ботанический сад, чтобы посмотреть на скульптуры, не скрывают эмоций восхищения. Но волнуются за детей, которые работают на морозе.
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В выходные в столичном ботаническом саду в третий раз пройдет фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов". Смотрите на видео, как начинающие...
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