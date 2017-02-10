Представляем анонс 18-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги, матчи которого пройдут с 11 по 13 февраля.

Дебют новичков-бразильцев за «Столицу»

Южноамериканские новички «Столицы» прибыли в Минск в конце января, однако их контракт с клубом вступил в силу лишь 1 февраля, поэтому по понятным причинам Гуи с Ферозом пропустили выездную игру 16-го тура с могилевским «Форте» (28 января). В домашней игре 17-го тура с «Витэном» (2 февраля) игроки уже были в строю, а Гуи даже попал в заявку на матч, однако главком «айтишников» Андрей Толмач все-таки не решился предоставить ему игровое время, решив подождать более подходящего момента.



Бразильский новобранец «Столицы» Гуи Фонсека готовится к дебюту в чемпионате Беларуси. Фото: МФК «Столица»

И, похоже, предстоящая игра с «Динамо-БНТУ» и будет таким моментом. В пользу этого, как минимум, говорят два факта: во-первых, в составе «айтишников» и Фероз и Гуи провели уже достаточное количество тренировок, чего вполне должно хватить для получения игрового времени в воскресном матче с динамовцами; во-вторых, «студенты» сейчас не могут похвастать выдающимися результатами (команда занимает предпоследнее место), и навряд ли смогут предложить «столичникам» игру на высоких скоростях, что придется как нельзя кстати для дебюта еще набирающих форму бразильцев.

Очередная проверка для ВРЗ

«Вагоноремонтники» уже не раз по ходу нынешнего сезона доказывали, что их притязания на первую строку по итогам двух кругов обоснованы и сомнению не подлежат. Но в игре 16-го тура травму получил Евгений Клочко — главный фронтмен гомельских атак, и мысли о том, что после этого ВРЗ снизит уровень, вновь полезли в головы недоброжелателей. Тем не менее, в первой же игре без своего лидера (а это, кстати, было тяжелейшее гомельское дерби) в нокаут был отправлен крепкий БЧ.

Но все же нужно понимать, что соседи по Гомелю в этом сезоне не так убедительны (на текущий момент БЧ борется за попадание в плей-офф), а вот следующий соперник «вагоноремонтников», минский МАПИД, показывает гораздо лучшие результаты (5-я позиция) и стремится попасть в финальную тройку. Лишней мотивацией для «домостроителей» будет двухочковое отставание от идущего четвертым, но имеющего два поражения подряд «Дорожника», которое при удачном стечении обстоятельств можно ликвидировать уже в предстоящем туре.

Обострение борьбы за плей-офф

Сразу четыре команды, последовательно располагающиеся в турнирной таблице и претендующие на плей-офф, проведут в 17-м туре очные встречи. Сначала сойдутся «Гранит» и «Борисов-900» (9-я и 10-я позиции), а затем проведут матч «Форте» и «УВД-Динамо» (8-я и 11-я строки). Любопытный факт: могилевчане за стартовые два тура второго круга набрали 4 очка, а гродненцы оба матча проиграли, что позволило «Форте» сократить 11-очковое отставание от восьмого места до семи баллов и резко включиться в гонку за участие во второй стадии чемпионата.

ЦКК против «Дорожника»

Сама по себе афиша матча не так уж и интересна и, на первый взгляд, навряд ли ее можно отнести к главным интригам тура. Однако, если учесть тот факт, что «Дорожник» два своих последних поединка проиграл (тем самым пропустив вперед «Лидсельмаш») и сейчас явно пребывает не в самом лучшем расположении духа, то повод для волнения за выезд в Светлогорск, а также интерес к тому, как поведут себя парни из Минска в сложившейся ситуации, есть. К тому же, кто знает, может как раз в игре против сбившегося с победного курса фаворита ЦКК найдет столь нужную ему точку опоры, которая поможет команде улучшить результаты и скрасить конец провального сезона.

Еще в 18-м туре:

• БЧ на выезде предстоит сразиться с «Охраной-Динамо».

• «Витэн» продолжает биться за пятую позицию и едет в Брест за победой, ожидая поражения своего прямого конкурента (МАПИДа) в матче с ВРЗ.

• «Лидсельмаш» стремится продолжить свою выигрышную серию и намерен сломить сопротивление идущего тринадцатым «АК Южный».

18-й тур

«Охрана-Динамо» — БЧ

«Гранит» — «Борисов-900»

ЦКК — «Дорожник»

«Форте» — «УВД-Динамо»

«Витэн» — «Аматар»

«Лидсельмаш» — «АК Южный»

«Динамо-БНТУ» — «Столица»

ВРЗ — МАПИД.