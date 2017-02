Если вы женщина, то хотя бы раз в жизни вы наверняка испытывали некоторую тревогу по поводу своего несовершенного тела перед выходом на пляж. И дело не в вас, а в современной культуре, которая предписывает считать “пляжным” телом только идеальное. К счастью, бодипозитивизм и здравый смысл одерживают победу все чаще даже в глянцевых журналах.

Так, в 2014 году настоящим событием стало появление на обложке журнала Sports Illustrated плюс-сайз модели Эшли Грэм в купальнике - это был специальный номер, посвященный пляжному отдыху. Ранее этот журнал был своеобразной резервацией идеальных бикини-красавиц.

Эшли Грэм - модель, которая всей своей деятельностью ломает устоявшиеся стереотипы в мире моды. Только в прошлом году она снялась в рекламной кампании H&M, написала эссе о телесности и красоте, ставшее невероятно популярным, получила собственную Барби (компания Mattell создала первую куклу с более “человеческой” фигурой и посвятила ее Эшли) и запустила собственную коллекцию нижнего белья. В этом году Эшли вернулась на страницы Sports Illustrated с рекламной кампанией собственных купальников для женщин всех возрастов и комплекции.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Рекламная съемка, в которой героинями выступают “обычные” женщины, впервые в этом журнале. Слоган этой кампании: Every Body, Every Age, Every Beautiful.

Съемки проходили на улицах Сан-Хуана, в Пуэрто-Рико, в них участвовала сама Эшли Грэм вместе с группой женщин (местными жительницами и моделями разных форм, возраста и происхождения).