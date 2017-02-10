Товары и платные услуги в январе подорожали на 0,9%. Среди лидеров по росту цен оказались овощи, фрукты и обувь. Зато мясо, рыба и лекарства стали доступнее. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце изменились цены на товары и платные услуги.

Продовольственные товары за январь подорожали на 1,2%. Так, овощи прибавили в цене 15,7%, больше всего — сладкий перец (+32%) и свежие помидоры (+20%). Фрукты подорожали на 3,8%, растворимый кофе — на 2,2%, молоко и молочные продукты — на 1,2%.





Зато в прошлом месяце подешевели мясо и мясопродукты (-0,1%), в том числе свинина (-0,6%), фарш (-1,4%), полуфабрикаты из мяса птицы (-0,5%), вареная колбаса высшего сорта (-0,2%). Снизились также цены на рыбу и рыбопродукты (-0,2%), гречку (-0,5%), растительное масло (-1,4%), мармелад (-1,5%).

Непродовольственные товары за январь прибавили в стоимости на 0,8%. Обувь подорожала на 4,1%, легковые автомобили — на 3,4%, телевизоры — на 2,1%, украшения — на 1,5%, мебель — на 0,7%, парфюмерия и косметика — на 1,1%, подгузники — на 2,6%.

Но нашлось немало товаров, которые стали доступнее. К примеру, велосипеды и мотоциклы подешевели за январь на 0,5%, ткани и пряжа — на 0,3%, мужские сапоги на меху — на 4,8%, сапоги зимние на низком каблуке — на 4,4%, утюги — на 1%, комбайны кухонные — на 1,1%, детские коляски — на 1,8%, смартфоны — на 0,7%, цветы — на 0,9%.

Снизился ценник и на лекарства — на 0,2%. Антиинфекционные средства стали дешевле на 0,4%, средства для лечения нервной системы — на 0,5%, а средства для лечения крови и кроветворных органов — на 0,3%.

Стоимость стройматериалов не изменилась.

Платные услуги в январе подорожали на 0,3%, больше всего — правовые (+9,5%).

Заметно выросли в цене санаторно-оздоровительные услуги (+3%), билеты в кинотеатры и видеосалоны (+3,5%), а также на международные автобусы (+2,1%).

А вот билеты на международные поезда стали доступнее на 4,6%, на дискотеки — на 0,1%. Туристические услуги подешевели на 1,8%, банковские — на 0,4%, курсы вождения — на 0,2%.

Арендовать однокомнатную квартиру в январе можно было на 0,5% дешевле, чем в декабре.