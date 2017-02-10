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Китайцы скопировали дизайн Lada XRay

11.02.2017 09:33 — Разное | Tut.by  
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В интернете появились фотографии нового кроссовера китайской марки Landwind. Дизайн модели, носящей внутризаводской индекс E36, выполнен в стилистике хэтчбека Lada XRay. Изображения новинки опубликовали несколько изданий, в том числе Noticas Automotivas.


От российской модели китайский кроссовер практически полностью позаимствовал переднюю часть кузова. Речь идет о фарах головного света, переднем бампере с характерными для «Лад» элементами, выполненными в текущей стилистике АвтоВАЗа, а также о фальшрадиаторной решетке.


Lada XRay

При этом Landwind не получил Х-образные выштамповки на боковинах, а также обзавелся отличным от «Лады» оформлением кормы.

Моторная гамма Landwind E36 состоит из атмосферного двигателя 1.6 и турбированного агрегата 1.5. Кроссовер можно будет заказать либо с вариатором, либо с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.


Это не первый случай, когда компания Landwind копирует дизайн других моделей. В 2014 году автопроизводитель создал кроссовер X7, который является практически точной копией Range Rover Evoque.

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Это не первый случай, когда компания Landwind копирует дизайн других моделей.

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