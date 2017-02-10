В интернете появились фотографии нового кроссовера китайской марки Landwind. Дизайн модели, носящей внутризаводской индекс E36, выполнен в стилистике хэтчбека Lada XRay. Изображения новинки опубликовали несколько изданий, в том числе Noticas Automotivas .





От российской модели китайский кроссовер практически полностью позаимствовал переднюю часть кузова. Речь идет о фарах головного света, переднем бампере с характерными для «Лад» элементами, выполненными в текущей стилистике АвтоВАЗа, а также о фальшрадиаторной решетке.



Lada XRay

При этом Landwind не получил Х-образные выштамповки на боковинах, а также обзавелся отличным от «Лады» оформлением кормы.

Моторная гамма Landwind E36 состоит из атмосферного двигателя 1.6 и турбированного агрегата 1.5. Кроссовер можно будет заказать либо с вариатором, либо с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.





Это не первый случай, когда компания Landwind копирует дизайн других моделей. В 2014 году автопроизводитель создал кроссовер X7 , который является практически точной копией Range Rover Evoque.