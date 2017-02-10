Чуть только температура опускается ниже минус пяти градусов, как большинство продавцов Комаровки уходят на крытый рынок. Ни овощей, ни фруктов в мороз на открытом рынке не найдешь, здесь самые стойкие — семечки, сухофрукты, свежая рыба, соленья… Но вот если семечкам холод не страшен, то так ли морозоустойчиво продавец семечек?

"Мороз люблю больше, чем жару! После работу — в баньку, там и греемся!" — рассказал Sputnik продавец семечек Глеб Ботяновский, щедро отсыпая корреспондентам семечек.

Продавец признался, что порой даже шапку не надевает. Мол, холода начинаются в минус двадцать, а пока сильных морозов нет, нечего и жаловаться на холод.

Продавец живой рыбы Анна призналась, что спасает термобелье. Перед выходом на работу обязательно запастись теплыми носками, варежками. В холодной воде рыбу ловят специальными перчатками, изнутри покрытыми мехом.

Многие берут на работу горячий зеленый чай, "а на ногах — бурочки!"

Советы от продавцов Комаровки по борьбе с морозами смотрите на видео Sputnik.