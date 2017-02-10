﻿﻿ Термобелье и в баньку: как греются продавцы Комаровки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Термобелье и в баньку: как греются продавцы Комаровки

11.02.2017 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Чуть только температура опускается ниже минус пяти градусов, как большинство продавцов Комаровки уходят на крытый рынок. Ни овощей, ни фруктов в мороз на открытом рынке не найдешь, здесь самые стойкие — семечки, сухофрукты, свежая рыба, соленья… Но вот если семечкам холод не страшен, то так ли морозоустойчиво продавец семечек?

Термобелье и в баньку: как греются продавцы Комаровки
© Pixabay.com
Гидромет о погоде на выходные: слабый мороз и без снега

"Мороз люблю больше, чем жару! После работу — в баньку, там и греемся!" — рассказал Sputnik продавец семечек Глеб Ботяновский, щедро отсыпая корреспондентам семечек.

Продавец признался, что порой даже шапку не надевает. Мол, холода начинаются в минус двадцать, а пока сильных морозов нет, нечего и жаловаться на холод.

Продавец живой рыбы Анна призналась, что спасает термобелье. Перед выходом на работу обязательно запастись теплыми носками, варежками. В холодной воде рыбу ловят специальными перчатками, изнутри покрытыми мехом.

Многие берут на работу горячий зеленый чай, "а на ногах — бурочки!"

Советы от продавцов Комаровки по борьбе с морозами смотрите на видео Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как не замерзать во время работы, как подготовиться к оной и как согреться после нее, рассказали пережившие стойко все морозы продавцы Комаровского рынка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Теннис, хоккей, биатлон и шорт-трек в спортивном обзоре недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика