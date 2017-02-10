Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил наиболее заметные спортивные события недели со спортивным обозревателем информагентства Sputnik Максимом Костьяном.

В минувшие выходные мужская сборная Беларуси по теннису одержала победу над командой Румынии со счетом 3:2 и в следующем поединке сразится с австрийцами за выход в мировую группу.

"Теперь наших спортсменов ждет встреча во втором круге с командой Австрии. Вне зависимости от исхода матчей, Беларусь сохраняет свою позицию в группе Евро-Африканской Зоны", — отметил Костьян.

Традиционной спортивной темой недели стал хоккей. В домашнем матче на Минск-арене "Зубры" встретились с подмосковным "Витязем". Матч закончился со счетом 4:3 в пользу наших хоккеистов закончился. В этом поединке белорусы завоевали 2 очка и набрали 100 очков в регулярном чемпионате.

"Второй раз в истории бело-синие набирают сто баллов — это гарантированное шестое место, ниже мы точно не опустимся. При удачном стечении обстоятельств в оставшихся трех домашних матчах регулярного чемпионата команда Крейга Вудкрофта может подняться и на третье место, но если наши соперники "Локомотив", "Торпедо" и московское "Динамо "проиграют все свои три матча", — сказал Костьян.

По-прежнему резонансной спортивной темой остается биатлон, где сейчас все внимание приковано к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене. Беларусь на чемпионате представляют 10 биатлонистов, в том числе и Дарья Домрачева. По словам спортивного обозревателя, есть надежда, что титулованная спортсменка выйдет на старт в воскресенье в женской гонке преследования.

Еще одним неприятным событием Хохфильцена стала информация об обыске в гостинице, где разместилась казахстанская сборная. У членов команды изъяли неизвестные медицинские препараты и взяли дополнительные пробы на допинг.

"Министерство спорта Казахстана прокомментировало эту ситуацию, заявив, что весь этот инцидент — вина врача команды, который не утилизировал препараты. Есть определенный порядок их утилизации, который не был соблюден, из-за чего пало подозрение на команду в применении допинга. В итоге спортсмены допущены до соревнований", — рассказал Костьян.

Далее собеседники в студии обратились к футбольной теме и вспомнили одного из главных ньюсмейкеров уходящей недели — немецкого футболиста, вице-чемпиона Европы Кевина Кураньи. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летний форвард готов подписать контракт с брестским "Динамо".

"Позже появился видео-ролик от самого клуба, на видео Кевин проходит тренировку с динамовцами в Турции, где клуб находился на сборах. Позже Кевин сыграл с командой против загребского "Динамо", что тоже подогрело ажиотаж. Однако позже его представитель заявил, что в этих сообщениях мало реальности. Сам Кураиньи сказал, что приехал потренироваться и поддержать себя в форме и отметил идеальную обстановку в брестской команде", — отметил Костьян.

Также спортивный обозреватель спутник напомнил о том, что на этих выходных Минск принимает заключительный этап Кубка мира по шорт-треку, соревнования проходят на конькобежном стадионе Минск-арены. Начались они в пятницу и завершатся в воскресенье. Беларусь на турнире представляют 9 конькобежцев.

Кроме того, в эти выходные уже на другой минской площадке — Чижовка-арене — белорусские теннисистки поборются с командой Нидерландов в Кубке Федерации.

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