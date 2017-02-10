24 часа в сутки — не так уж и много. Если вы постоянно ужинаете с ощущением, что вы снова потратили на готовку кучу времени — пора что-то менять. Напряженный рабочий график и высокий ритм жизни не повод для того, чтобы лениться и обижать свой организм некачественной едой быстрого приготовления.

Не ленитесь планировать

Каждый раз застываете перед холодильником в нерешительности, что же приготовить? Не давайте желаниям застать себя врасплох: по дороге домой с работы не ленитесь несколько минут хорошо подумать, что именно вы хотите на ужин или какое блюдо совсем недавно просил приготовить кто-то из вашей семьи.

Вспомните, какие ингредиенты уже есть, а какие необходимо будет докупить: может быть, удобнее будет даже составить список. Будьте всегда в курсе того, что происходит у вас на кухне: так вы сэкономите не только время, но и деньги. Если вы консервативны в еде и любите готовить в определенные дни что-то одно, составьте небольшой лист ингредиентов, которые будут нужны для приготовления этого блюда, и всегда носите его с собой: так вы точно ничего не забудете.





Покупайте продукты заранее

Всем известно, что самая лучшая импровизация — это заранее спланированная. Поэтому, если вы не хотите тратить драгоценные минуты на эксперименты, постарайтесь сделать так, чтобы в холодильнике у вас всегда был набор самых нужных и любимых продуктов.

Несколько пачек замороженных овощей — брокколи, моркови или брюссельской капусты — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и не хочет долго стоять у плиты, а кроме того, это всегда хороший гарнир для мясных блюд. А если вы добавите немного ароматных специй и приправ, даже стручковая фасоль станет вкуснейшим самостоятельным блюдом. То же касается и различных макаронных изделий: они всегда должны быть на кухне, чтобы вы в любой момент приготовили чудесную пасту.

Потратьте час-другой на поход в супермаркет и закупитесь специями, макаронами, замороженными грибами, овощами и ягодами, крупами, мясом и всем для вас необходимым. И не забывайте хранить продукты правильно: тогда процесс готовки будет для вас начинаться прямо с приготовления пищи, а это уже масса сэкономленного времени.





Оставайтесь реалистом

В порыве вдохновения всем нам порой хочется приготовить какой-нибудь гастрономический шедевр, чтобы порадовать и удивить себя и своих близких. Но если вы знаете, что время у вас ограничено, или чувствуете, что очень устали — отложите кулинарные эксперименты на выходные или на любой другой день, когда у вас будет хоть пара свободных часов.

Отдавайте приоритет более простым блюдам с небольшим (около 5−7) количеством ингредиентов. Кстати, для быстрого, полезного и сытного ужина идеально подойдет паста: пока варятся макароны, вы, скорее всего, успеете приготовить ваш любимый соус. Еще один прекрасный вариант вкусного ужина, который не потребует много усилий и времени, — запеченная в фольге рыба.





Следите за чистотой на кухне

Если вы начнете процесс готовки на чистой кухне, когда под рукой имеется вся необходимая посуда, а раковина, наоборот, от этой посуды освобождена — считайте, что вы уже сэкономили 15 драгоценных минут своего времени. Не ленитесь мыть посуду сразу после еды, а лучше — последовательно во время готовки. Согласитесь, что устрашающий вид переполненной раковины наведет тоску на кого угодно, поэтому лучше избавляться от этого ужастика при первой же возможности.

Еду, которую вы хотите оставить на потом, обязательно перекладывайте в стеклянную посуду с крышкой или пластиковые контейнеры, заранее освобождая кастрюли и сковородки для дальнейшей готовки.





Обзаведитесь умными кухонными гаджетами

Наверное, каждая хозяйка ни за что не откажется от использования блендера или электрической мясорубки: еще бы, ведь они так экономят время! Обратите внимание на огромное количество крутых кухонных гаджетов, которые значительно упростят вашу жизнь. Бесконечно хороша и крайне функциональна для приготовления обедов мультиварка: еда в ней не пригорает, готовится быстро и — самое главное! — с ней не нужно постоянно стоять у плиты.





Оснастите свою кухню полезными гаджетами: как серьезными (например, тендерайзер для быстрой отбивки мяса), так и радующими глаз, а к тому же делающими процесс готовки легким и приятным.