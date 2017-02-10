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Броши из меди, стекла, меха и цветов – топ от белорусских дизайнеров
11.02.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Даже самый скучный образ можно сделать ярким и привлекательным с помощью одного маленького акцента — броши. Свою историю они берут еще в XVII веке, не теряя актуальности и сегодня, с поправкой на материал; в ХХI веке броши делают из всевозможных материалов: от драгоценных металлов до шерсти.
Sputnik подобрал 10 интересных и доступных брошей из всевозможных материалов от белорусских дизайнеров.
Броши из керамики
Бренд: Cassiopeia Ceramics
Броши из натуральной кожи и натурального меха
Дизайнер: Гребенек Ирина
Броши из витражного стекла
Бренд: Oriori
Броши из меди
Дизайнер: Ксюша Маевская
Бренд: svjatlo
Броши из дерева
Дизайнер: Саша Борщева
Броши из шерсти
Бренд: Wool and Soul
Броши из оргстекла
Бренд: Acanos
Броши из бисера
Дизайнер: Kaminskaya Katerina
Броши из лепестков цветов в ювелирной смоле
Дизайнер: Анастасия Шувалова
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В этом году броши попали в тренды, появившись на показах весна-лето 2017 мировых брендов, и аксессуар снова занял свое почетное место в женском образе.
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