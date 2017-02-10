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Броши из меди, стекла, меха и цветов – топ от белорусских дизайнеров

11.02.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Даже самый скучный образ можно сделать ярким и привлекательным с помощью одного маленького акцента — броши. Свою историю они берут еще в XVII веке, не теряя актуальности и сегодня, с поправкой на материал; в ХХI веке броши делают из всевозможных материалов: от драгоценных металлов до шерсти.

Sputnik подобрал 10 интересных и доступных брошей из всевозможных материалов от белорусских дизайнеров.

Броши из керамики

Бренд: Cassiopeia Ceramics

Броши из натуральной кожи и натурального меха

Дизайнер: Гребенек Ирина

Броши из витражного стекла

Бренд: Oriori

Броши из меди

Дизайнер: Ксюша Маевская

Бренд: svjatlo

Броши из дерева

Дизайнер: Саша Борщева

Броши из шерсти

Бренд: Wool and Soul

Броши из оргстекла

Бренд: Acanos

Броши из бисера

Дизайнер: Kaminskaya Katerina

Броши из лепестков цветов в ювелирной смоле

Дизайнер: Анастасия Шувалова

 

 
 
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В этом году броши попали в тренды, появившись на показах весна-лето 2017 мировых брендов, и аксессуар снова занял свое почетное место в женском образе.

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