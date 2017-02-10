Даже самый скучный образ можно сделать ярким и привлекательным с помощью одного маленького акцента — броши. Свою историю они берут еще в XVII веке, не теряя актуальности и сегодня, с поправкой на материал; в ХХI веке броши делают из всевозможных материалов: от драгоценных металлов до шерсти.

Sputnik подобрал 10 интересных и доступных брошей из всевозможных материалов от белорусских дизайнеров.

Броши из керамики

Бренд: Cassiopeia Ceramics

Фото опубликовано Броши из керамики (@cassiopeia_ceramics) Фев 1 2017 в 5:05 PST

Броши из натуральной кожи и натурального меха

Дизайнер: Гребенек Ирина

Фото опубликовано Гребенек Ирина (@irinagrebenek) Фев 1 2017 в 5:28 PST

Броши из витражного стекла

Бренд: Oriori

Фото опубликовано Украшения Из Витражного Стекла (@oriori_studio) Дек 22 2016 в 5:05 PST

Броши из меди

Дизайнер: Ксюша Маевская

Фото опубликовано Ксюша Маевская (@ksu_maevsky) Дек 27 2016 в 3:54 PST

Бренд: svjatlo

Фото опубликовано Organic Jewelry (@svjatlo) Фев 6 2017 в 3:34 PST

Броши из дерева

Дизайнер: Саша Борщева

Фото опубликовано саша борщёва (@sashaborscheva) Фев 5 2017 в 3:48 PST

Броши из шерсти

Бренд: Wool and Soul

Фото опубликовано Wool and Soul (@wool_and_soul) Фев 7 2017 в 12:04 PST

Броши из оргстекла

Бренд: Acanos

Фото опубликовано Анастасия (@nastasjaacanos) Фев 6 2017 в 8:27 PST

Броши из бисера

Дизайнер: Kaminskaya Katerina

Фото опубликовано Kaminskaya Katerina (@kaminskaya.kat) Фев 3 2017 в 3:57 PST

Броши из лепестков цветов в ювелирной смоле

Дизайнер: Анастасия Шувалова

Фото опубликовано Анастасия Шувалова (@flower_naya) Фев 9 2017 в 4:41 PST