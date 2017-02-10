Год назад мы писали о том, как столяры, электрики, плотники одного из товариществ собственников в рабочее время строили начальству товарищества дачи. Рабочие соглашались «батрачить» за небольшую зарплату и обещание, которое им давали при найме на работу: отработаете 10 лет, и квартиры, которые выделены товариществом как служебные, разрешат оформить в собственность. А потом роптавших начали увольнять и выселять. Люди возмутились и написали заявление в КГБ, в милицию. За 12 месяцев главного «бунтовщика» — Юрия Залога — выписали из квартиры. Начальство ТС не пострадало.

Факт доказан. Никто не наказан

После публикации, еще в феврале 2016-го, правоохранители прислали заверение: разберемся. Разбираться доверили ОБЭПу УВД администрации Фрунзенского района.

И старший оперуполномоченный ОБЭПа УВД опросил рабочих — восемь человек. Рабочие рассказали: в 2004—2014 годах выполняли строительные и ремонтные работы в личных квартирах и на дачных участках бывшего и действующего председателей ТС, главного инженера, причем использовали материалы, принадлежащие товариществу собственников. Работали без договоров подряда — в то время, в которое должны были трудиться на благо членов товарищества.

Подтверждение получили и от сотовых операторов: 8 человек действительно в рабочее время находились в указанное время там же, где находятся дачи начальства товарищества собственников.

«В соответствии с полученными сведениями подтверждается факт нахождения указанных рабочих на территории дачных участков и в личных квартирах должностных лиц товарищества», — сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанном начальником УВД Фрунзенского района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это постановление пришло еще в марте. Один из руководителей фрунзенского ОБЭПа увещевал: это как бы не совсем отказ, вы ж читайте, что тут дальше написано: нужно сначала определить размер вреда. Посчитать, сколько часов люди отработали на этих начальничков, сколько их рабочий час стоит — так и выяснится, сколько у членов товарищества собственников украдено. А посчитать это могут в администрации Фрунзенского района Минска".

«При поступлении акта проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности товарищества ходатайствовать об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материала на дополнительную проверку», — цитата из того же постановления. Давайте дождемся…

Гражданин бомж…

— Я ждал, поверил, — говорит Юрий Залога. Он бывший электрик товарищества, отработавший 12 лет и уволенный просто по окончании контракта. — Все это время начальство товарищества требовало моего выселения. Дело в том, что у меня вообще нет жилья. Я 12 лет работал за копейки в надежде, что мне разрешат эту квартиру как-то приватизировать… А когда меня увольняли, узнал, что нет вообще никаких документов, которые бы подтверждали, что по поводу этой квартиры были какие-то обещания. Да, законодательство тогда, 12 лет назад, позволяло передать квартиру за отработанные годы — только вот документально у нас это никак не закрепили…

17 мая суд Фрунзенского района вынес решение: «Устранить препятствия в осуществлении права собственности на помещение № 37 в доме 61 по улице Шаранговича, обязав Залога Юрия освободить указанное жилое помещение. Обязать ОГиМ УВД (…) снять Юрия Залогу с регистрационного учета».

Юрий обжаловал это решение, писал жалобы в прокуратуру… — собственно, поэтому судебные исполнители пока не выставили его на улицу. Визит исполнителей должен был случиться на прошлой неделе — но Юрий Залога подал очередную жалобу. Адвокат подсказала, что есть в его деле не изученные судом моменты и возможно неуточненные формулировки…

А в прошлый четверг знакомый работник товарищества рассказал, мол, руководство уточняло: твоя регистрация тут давно по суду аннулирована. Бомж ты, в общем.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Провал. Некому считать

REALTY.TUT.BY выяснял, что ж мешало администрации района подсчитать ущерб по раскладке, которую дала милиция. Там в личных беседах просто разводили руками: а кто это должен считать? Нет таких специально обученных людей в штате. Во Фрунзенском районе сотни товариществ, а «присматривать» за ними отряжен один начальник и один специалист. Кто из них, по-вашему, считать-то должен? В общем, из администрации соответствующее пояснение дошло и до УВД Фрунзенского района.

Так что ожидания Юрия, что начальство, которое занимается его выселением, отвлечется на личные уголовные дела, не оправдалось.

За год милиция не прислала Юрию ни одного сообщения, что дело сдвинулось с мертвой точки. Все упирается в то, что по-прежнему некому оценить ущерб, нанесенный товариществу собственников.

— Таких квартир, как у меня, полтора десятка. Одного парня, напомню, уволили и выселили еще два года назад — но он не сильно сопротивлялся… Я 12 лет отработал в товариществе, и жильцы, которые в курсе моей ситуации, сопереживают — спасибо им. А ребята из товарищества, работники, которые живут в квартирах товарищества, боятся со мной общаться — чтобы не стать следующими. Тут же будешь высказываться — просто не продлят контракт. Но внимательно наблюдают: на мне отрабатывается схема — как их выселять потом будут просто по окончании контракта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY