МИНСК, 11 фев — Sputnik. На НТВ сегодня состоится премьера международного музыкального конкурса "Ты супер!", в котором примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Звезда мирового кинематографа Кэри-Хироюки Тагава, на счету которого более сотни ролей в таких картинах, как "Хатико: самый верный друг", "Смертельная битва" и "Планета обезьян", прилетел в Москву из США, чтобы поддержать маленького конкурсанта.

Ради этого он прервал съемки нового фильма "Небесные акулы" (Sky Sharks), который выйдет на экраны в этом году.

Когда 11-летний Женя Шевченко из Приморского края закончил исполнять свою песню, известный актер поднялся к нему на сцену. Мальчик не сразу понял, кто вышел его поддержать, а вот зал замер от восторга. Как только Кэри-Хироюки спустился со сцены, в студии начался всеобщий ажиотаж. Во время мотора члены жюри покинули свои места, чтобы сделать селфи с японским самураем, а зрители достали телефоны, чтобы хотя бы издали снять голливудскую знаменитость. Организаторы отчаянно просили всех занять свои места, но тщетно.

"После знакомства с Женей у меня осталось чувство невероятной чистоты. И это самая важная вещь в мире. Искренность необходима, дети обладают ею, как никто. Этот мальчик пел от самого сердца, он верил в то, о чем пел. Пока ты продолжаешь верить — все будет в порядке. Невероятно, что проект объединил таких разных детей из разных стран. Но хочу отметить, что это очень русский проект, ведь благодаря 1000-летней истории вашей страны, культура, музыка и люди невероятно глубоки и сильны. Ради этого я здесь, мне хочется быть причастным к этой истории", — поделился Кэри-Хироюки своими впечатлениями от конкурса.

Несмотря на то, что каждый день на съемки музыкального шоу "Ты супер!" приезжают известные люди, певцы, актеры или танцоры, главными на сцене остаются дети и их талант. И уже завтра вся Россия и страны-участники конкурса познакомятся с ними. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.