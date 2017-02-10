﻿ Премьер Польши не получила серьезных травм в ДТП в Освенциме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Премьер Польши не получила серьезных травм в ДТП в Освенциме

11.02.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Польши Беата Шидло, в пятницу попавшая в ДТП в Освенциме, не получила серьезных травм. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек, пишет Радио «Польша».


Фото: oswiecim112.pl

Состояние здоровья премьер-министра Беаты Шидло после ДТП, которое произошло вечером 10 февраля, стабильно и находится под контролем врачей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель правительства.

«Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию», — отметил Рафал Бохенек.

Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр «чувствует себя хорошо, хоть и переживает определенные неудобства». Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства. Пока нет информации, сможет ли она провести заседание правительства во вторник.

После ДТП Шидло была направлена в больницу в Освенциме, где прошла диагностические обследования. Затем по ее просьбе и после консультации с врачами она была отправлена в госпиталь в Варшаве.

Бохенек подтвердил также, что в результате инцидента пострадали еще два человека — водитель, который в ближайшее время выйдет из больницы в Освенциме, а также получивший более серьезные травмы охранник, который находится в Варшаве.

ДТП произошло в пятницу около 18.30 по местному времени. Колонна из трех машин с включенными световыми и звуковыми сигналами обгоняла Fiat. Его водитель пропустил первый автомобиль, а затем повернул, столкнувшись со второй машиной, в которой находилась глава польского правительства. Водитель правительственного автомобиля, пытаясь избежать столкновения, съехал влево, врезавшись в дерево на обочине.

Как сообщает «Радио Польша», мужчина, чье неосторожное вождение привело к аварии в Освенциме с участием автомобиля премьер-министра Польши Беаты Шидло, признал свою вину.

«21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы», — заявил официальный представитель местной полиции Себастиан Глень.

Отмечается, что мужчину отпустили домой, а дело было передано в прокуратуру Кракова. Также сообщается, что водитель премьер-министра заявил, что правительственный кортеж ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь польского правительства заявил о стабильном состоянии здоровья Беаты Шидло.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Голливудский актер приехал поддержать участника шоу "Ты супер!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика