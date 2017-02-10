Премьер-министр Польши Беата Шидло, в пятницу попавшая в ДТП в Освенциме, не получила серьезных травм. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек, пишет Радио «Польша» .



Фото: oswiecim112.pl

Состояние здоровья премьер-министра Беаты Шидло после ДТП, которое произошло вечером 10 февраля, стабильно и находится под контролем врачей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель правительства.

«Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию», — отметил Рафал Бохенек.

Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр «чувствует себя хорошо, хоть и переживает определенные неудобства». Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства. Пока нет информации, сможет ли она провести заседание правительства во вторник.

После ДТП Шидло была направлена в больницу в Освенциме, где прошла диагностические обследования. Затем по ее просьбе и после консультации с врачами она была отправлена в госпиталь в Варшаве.

Бохенек подтвердил также, что в результате инцидента пострадали еще два человека — водитель, который в ближайшее время выйдет из больницы в Освенциме, а также получивший более серьезные травмы охранник, который находится в Варшаве.

ДТП произошло в пятницу около 18.30 по местному времени. Колонна из трех машин с включенными световыми и звуковыми сигналами обгоняла Fiat. Его водитель пропустил первый автомобиль, а затем повернул, столкнувшись со второй машиной, в которой находилась глава польского правительства. Водитель правительственного автомобиля, пытаясь избежать столкновения, съехал влево, врезавшись в дерево на обочине.

Как сообщает « Радио Польша », мужчина, чье неосторожное вождение привело к аварии в Освенциме с участием автомобиля премьер-министра Польши Беаты Шидло, признал свою вину.

«21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы», — заявил официальный представитель местной полиции Себастиан Глень.

Отмечается, что мужчину отпустили домой, а дело было передано в прокуратуру Кракова. Также сообщается, что водитель премьер-министра заявил, что правительственный кортеж ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами.