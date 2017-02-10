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Премьер Польши не получила серьезных травм в ДТП в Освенциме
Премьер-министр Польши Беата Шидло, в пятницу попавшая в ДТП в Освенциме, не получила серьезных травм. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек, пишет
Состояние здоровья премьер-министра Беаты Шидло после ДТП, которое произошло вечером 10 февраля, стабильно и находится под контролем врачей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель правительства.
«Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию», — отметил Рафал Бохенек.
Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр «чувствует себя хорошо, хоть и переживает определенные неудобства». Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства. Пока нет информации, сможет ли она провести заседание правительства во вторник.
После ДТП Шидло была
Бохенек подтвердил также, что в результате инцидента пострадали еще два человека — водитель, который в ближайшее время выйдет из больницы в Освенциме, а также получивший более серьезные травмы охранник, который находится в Варшаве.
ДТП
Как сообщает «
«21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы», — заявил официальный представитель местной полиции Себастиан Глень.
Отмечается, что мужчину отпустили домой, а дело было передано в прокуратуру Кракова. Также сообщается, что водитель премьер-министра заявил, что правительственный кортеж ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами.
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Пресс-секретарь польского правительства заявил о стабильном состоянии здоровья Беаты Шидло.
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