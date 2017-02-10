



Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил разработать нормативные для получения средней увеличения заработной платы бюджетникам и достижения уровня в 500 долларов.

Задачи в социально-трудовой сфере выполняются, но успокаиваться на достигнутом рано. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко, который принял участие в заседании итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты, сообщила пресс-служба Совмина.

"Все функции, возложенные на министерство, выполняются, реализуются поставленные задачи. Но успокаиваться на достигнутом рано, нужно двигаться вперед. Работы впереди много, - сказал вице-премьер. - Главное - это достижение к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере 500 долларов в эквиваленте. Такая задача поставлена главой государства и ее необходимо неукоснительно выполнять. Министерству труда и соцзащиты поручено формирование политики в сфере оплаты труда. В этой связи нужна целенаправленная работа и координация деятельности всех министерств и ведомств".

Василий Жарко акцентировал внимание на том, что рост заработной платы не должен опережать рост производительности труда. Эти два показателя должны быть взаимоувязаны, подчеркнул он.

Что касается бюджетной сферы, то следует максимально задействовать внутренние резервы, активнее заниматься оптимизацией функционирования, привлечением внебюджетных доходов.

"Вместе с тем, как показала практика, даже при наличии экономии средств не всегда есть возможность использовать этот фактор для повышения заработной платы. Поэтому совместно с Министерством финансов, другими заинтересованными министерствами нужно разработать нормативный правовой акт, чтобы исключить торможение в этом вопросе, и внести проект документа на рассмотрение в правительство", - поставил задачу заместитель премьер-министра.

Особое внимание - своевременности выплаты заработной платы. Департаменту государственной инспекции труда следует быть более настойчивым в решении этой проблемы, подчеркнул Василий Жарко.