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Виктор Дробыш о премьере музыкального проекта "Ты Супер!"

11.02.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты и продюсеры России. Среди них — неординарная Елка и певец Стас Пьеха, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

Один из членов жюри проекта "Ты супер!", продюсер Виктор Дробыш рассказал Sputnik, почему решил присоединиться к этому необычному проекту.

"Нельзя пропускать момент, когда тебе предлагают сделать что-то хорошее в жизни. Мне показалось, что я должен это сделать. Иногда, вспоминая какие-то старые проекты, на мой взгляд, можешь принять какое-то правильно решение", — рассказал продюсер. 

Виктор Дробыш о премьере музыкального проекта "Ты Супер!"
© Sputnik
Генпродюсер телеканала НТВ об участниках конкурса "Ты супер!"

По словам Дробыша, чем дольше будет продолжаться конкурс, тем сложнее будет членам жюри принимать решения о судьбе конкурсантов, когда "из лучших нужно будет отсеивать лучших".

"Здесь самое главное не ошибиться, не навредить. От нашей субъективной объективности очень многое зависит, потому что дав предпочтение и кому-то помогая на "Фабрике звезд", я кому-то дал работу на всю жизнь. Поэтому ты должен быть ответственен за свои поступки. И не так легко отобрать лучших из лучших", — отметил продюсер.

Дробыш также поблагодарил международное информационное агентство Sputnik за проведение масштабного международного кастинга к проекту "Ты супер!".

"Удивительный кастинг, я сто раз вспоминал и чего-то ни разу не сказал спасибо агентству Sputnik, которое провело кастинг. Кастинг сумасшедший просто, супер-кастинг", — сказал Дробыш.

Новый масштабный проект "Ты супер!" телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik подарит шанс талантливым детям с непростой судьбой заявить о себе.

Участники музыкального проекта "Ты супер!" — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Беларусь на конкурсе представляют  Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

Комментарий музыкального продюсера Виктора Дробыша о проведении кастингов и премьере проекта "Ты супер!" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный вокальный конкурс "Ты Супер!" телекомпании НТВ и информационного агентства Sputnik стартует сегодня, 11 февраля, в 20:00, в прямом эфире в Беларуси его...

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