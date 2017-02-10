Сообщение о загорании автомобилей на улице Дунина-Марцинкевича поступило в дежурную службу «101» около 6.25 утра 11 февраля.











Прибывшие на место работники МЧС обнаружили три горящих легковых автомобиля: Mercedes ML 164 2005 года выпуска, Opel Tigra 1999 года выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска. Автомобили полностью сгорели.

— Помимо этого, повреждено лакокрасочное покрытие, передняя пассажирская дверь и правое зеркало легкового автомобиля Honda Accord 1996 года выпуска, машина была припаркована рядом с горящими авто. Предполагаемая причина возникновения загорания — короткое замыкание электропроводки автомобиля Mercedes, — отметил официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.