Команда Беларуси повела в счете в матче со сборной Голландии в четвертьфинале Кубка Федерации. Противостояние теннисисток проходит 11−12 февраля на хардовом покрытии «Чижовка-Арены» в Минске.

В стартовом поединке 11 февраля белоруска Александра Саснович (№ 128 в рейтинге WTA) взяла верх над голландкой Михаэллой Крайчек (№ 253) — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Девушки начали с того, что успешно справились с задачей завоевания очков на своей подаче. Затем пошел обмен брейками. Саснович вырвалась вперед — 3:1, однако Крайчек отыгралась, а последние два гейма в этом сете и вовсе взяла «под ноль». Итог первой партии — 6:4 в пользу Крайчек.

Во втором сете Саснович стала действовать агрессивнее и повела 2:0, но затем в решающем розыгрыше очередного гейма на подаче в ситуации «меньше» из выгодного положения махнула в аут. Крайчек легко взяла следующее очко на подаче. В пятом гейме второго сета завязалась борьба. Саснович отыграла отставание при счете 15:40 и была лучше в серии «больше-меньше». Три из четырех следующих геймов снова остались за Саснович. Причем в последнем она исполнила две подачи на вылет, разыграв двухходовку с выходом к сетке, а один раз Крайнек ошиблась на приеме. 6:3 — победа Саснович во втором сете.

На старте решающей партии девушки по два раза использовали право на видеоповтор. На этот раз Крайчек справилась с давлением на подаче. Два брейка в оставшееся время поединка позволили Саснович склонить чашу весов в свою пользу.

Во втором субботнем поединке сыграют белоруска Арина Соболенко (№ 142) и голландка Кики Бертенс (№ 24).

В воскресенье, 12 февраля, Александра Саснович встретится с Кики Бертенс, Арина Соболенко — с Михаэллой Крайчек. Кроме того, пройдет парная встреча, в которой соперницами белорусок Ольги Говорцовой (№ 203 парного рейтинга WTA) и Веры Лапко (№ 239) должны стать Синди Берхер (№ 171) и Аранча Рус (№ 189).

Капитаны команд имеют право вносить изменения.

Это матч четвертьфинальной стадии Мировой группы. Его победитель выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение прописки в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.

Расписание в матче Беларусь — Голландия 11 февраля. 11.40 — официальная церемония, два поединка в одиночном разряде

12 февраля. 10.45 — две одиночные встречи и парный матч

Беларусь и Голландия ранее трижды соперничали в Кубке Федерации, и всякий раз белоруски терпели поражения — в 1994, 1999 и 2014 годах.

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