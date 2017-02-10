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Неожиданный визит Семашко в Москву, о чем договорились вице-премьеры?

11.02.2017 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О переговорах вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича, которые состоялись вечером в пятницу, официально известно только то, что этот визит был неожиданным для белорусского вице-премьера.

Ранее в пресс-службе правительства агентству Sputnik сообщали, что у Семашко нет запланированных командировок в Москву на эту неделю. Однако в пятницу утром стало известно, что Владимир Ильич в срочном порядке вылетел в Москву, и это было сделано по приглашению российской стороны.

Экономический обозреватель информагентства Sputnik Беларусь Елена Ольшанская прокомментировала радио Sputnik неожиданный визит в Москву и тему переговоров Дворковича и Семашко. 

Неожиданный визит Семашко в Москву, о чем договорились вице-премьеры?
© Sputnik Виталий Тимкив
Делегация РБ во главе с Семашко прибыла в Москву на переговоры

"Здесь стоит вспомнить о том,  что предыдущие переговоры Дворковича и Семашко неделю назад закончилась ничем. Тогда Дворкович сообщил, что предложения белорусских коллег для российской стороны не приемлемы. И, тем не менее, Москва ожидает каких-то других предложений от белорусов", — напомнила Ольшанская.

По словам обозревателя, несмотря на то, что переговоры проходили с интервалом в неделю, Москва и Минск все это время работали в дистанционном режиме и продолжали консультации.

"Можно предположить, что белорусская сторона внесла какие-то новые предложения, более конструктивные для российских коллег. И когда уже появился смысл их обсуждать, Семашко срочно вылетел в Москву", — добавила обозреватель.

Далее, по словам Ольшанской, все зависит от того, насколько Москва и Минск готовы пойти навстречу друг другу в вопросах оплаты Беларусью газового долга.

Этот долг на конец января достигает 550 миллионов долларов, и эта сумма для Беларуси достаточно значительная. Москва настаивает на полной оплате долга единым платежом, в то время как белорусская сторона пытается договориться о возможной рассрочке или реструктуризации. По этим вопросам пока договоренности нет", — уточнила обозреватель.

По информации Ольшанской, российская сторона в переговорах настроена достаточно прагматично, о чем можно судить и по недавнему интервью посла России в Беларуси Александра Сурикова.

"Скорее всего, Россия будет настаивать на полной оплате Минском газового долга. Что касается формулы цены на газ, как раз здесь еще возможны какие-то варианты. Но также можно предположить, что и межбюджетной компенсации, о которой стороны говорили еще в октябре, тоже не будет", — сообщила Ольшанская.

Комментарий экономического обозревателя Sputnik Елены Ольшанской о срочных переговорах вице-премьеров Беларуси и России Владимира Семашко и Аркадия Дворковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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