У хрущевок, кроме известных минусов, есть важное преимущество перед другими постройками старого фонда: минимум несущих стен и возможность перепланировки, которую легко подогнать под собственные запросы. Молодая пара, Аня и Леша, решили оставить кухню изолированной, но предусмотрели две раздельные комнаты — спальню и гостиную — в квартире площадью 31 кв.м.

После новоселья пригласили Houzz.ru в гости, чтобы поделиться своими дизайн-хаками и впечатлениями.

Место: Москва, Перово

Размер: 31 кв. м, квартира находится на пятом этаже дома типовой серии I-515

Кто здесь живет: Аня и Леша

Авторы проекта: Владельцы квартиры

Фото: Дина Александрова © 2017 Houzz





«Если честно, мы боялись переезжать в хрущевку, — признаются владельцы, — такие дома принято ругать, но мы оценили и плюсы: например, в отличие от многоэтажных новостроек, здесь мало людей и всегда есть парковочные места. А еще все жильцы знают друг друга: однажды, когда в доме отключили электричество, мы вместе с соседями вышли на лестничную площадку — и почувствовали себя частью общины».





Главными факторами при выборе квартиры были близость к метро и зеленый квартал, а еще угловая конфигурация жилья. Благодаря тому, что окна расположены на перпендикулярных стенах, в гостиной и спальне удалось сохранить естественное освещение. Чтобы зрительно увеличить площадь, владельцы использовали приемы скандинавского стиля: выкрасили стены белой штукатуркой и предпочли не закрывать окна шторами. Исключение составляет разве что спальня, где для приватности предусмотрели легкий текстиль.

Впрочем, «открытые» окна появились в квартире не как реверанс скандинавам. Перед тем как делать ремонт, Аня и Леша увидели видео о японском подходе к пространству. «Деревья за окном — манки для глаз, — поясняют владельцы. — Благодаря прозрачному стеклу экстерьер становится продолжением интерьера».

Когда Аня и Леша приобрели квартиру, стены и потолок в ней были оклеены разноцветными обоями, причем небольшими кусочками. «Квартира напоминала резную шкатулку, — рассказывает Аня, — это было смешно, хотя и очевидно, что жить в таком пространстве нельзя». Детальное знакомство в интерьером выявило более серьезную проблему: в квартире не было ни одной ровной стены и ни одного прямого угла, а ремонт превратился в настоящую битву. «К счастью, с конструктивными решениями и разводкой электрики нам очень помог мой брат Иван, профессиональный архитектор», — рассказывает Аня.





Много времени хозяева потратили на поиски сундука для гостиной. Оказалось, что найти подходящий не так-то просто. «Мы встречали либо очень старые предметы, которые рассыпались на глазах, либо, напротив, дорогие и слишком вычурные дизайнерские сундуки, — вспоминает Аня. — Нам же был нужен современный или антикварный вариант, но в хорошем состоянии. Этот сундук мы наконец купили у женщины, которой он не подошел, и вспомнили, что видели подобные предметы во время путешествия по Китаю». Вместе с сундуком, покрытым березовым шпоном, Ане и Леше достался и коврик в тон.









Поскольку Аня и Леша даже в небольшой квартире хотели иметь возможность уединиться, они предусмотрели две рабочих зоны. Она из них, для Леши, находится в гостиной. Стол на колесах легко превращается в обеденный в тех случаях, когда к владельцам приходит много гостей. Большой угловой шкаф решает проблему хранения вещей. По назначению используется и красный сундук: в нем достаточно места для " гостевых " подушек, одеял, а также елочных игрушек.





Стол для Ани поставили в спальне, площадь которой всего 7 кв.м. «Мой папа, как и я, любит старые вещи, — рассказывает хозяйка квартиры. — Однажды он нашел на улице швейную машинку и принес домой; мы забрали от нее ножки и купили к ним столешницу в „Леруа Мерлен“. Так получился этот стол, мне он очень нравится, хотя иногда хочется, чтобы он был побольше».









Кухонный гарнитур подобрали в белом цвете с легким глянцевым отблеском и дополнили плиткой травяного зеленого оттенка. " Нам хотелось природных тонов: летом за окном зеленеют березы, и плитка гармонирует с экстерьером " , - отмечают Аня и Леша.



Небольшая ниша в углу гарнитура осталась " в наследство " от хрущевской планировки: раньше там были полки, которые владельцам оказались не нужны — несколько уровней шкафа решают все вопросы хранения. От другой детали аутентичной планировки - внутреннего окна между ванной и кухней — тоже пришлось с сожалением избавиться: проем мешал грамотно организовать кухонный гарнитур.









Для пола в ванной выбрали испанскую плитку с пестрым орнаментом, а вот для стен использовали глянцевые «квадраты» от фабрики «Сокол». «Именно на этой плитке мы решили сэкономить, но она отлично себя проявила», — отмечают владельцы.



