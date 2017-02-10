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Две комнаты и два кабинета в хрущевке площадью 31 квадратный метр

11.02.2017 14:38 — Разное | Tut.by  
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У хрущевок, кроме известных минусов, есть важное преимущество перед другими постройками старого фонда: минимум несущих стен и возможность перепланировки, которую легко подогнать под собственные запросы. Молодая пара, Аня и Леша, решили оставить кухню изолированной, но предусмотрели две раздельные комнаты — спальню и гостиную — в квартире площадью 31 кв.м.

После новоселья пригласили Houzz.ru в гости, чтобы поделиться своими дизайн-хаками и впечатлениями.

Место: Москва, Перово
Размер: 31 кв. м, квартира находится на пятом этаже дома типовой серии I-515
Кто здесь живет: Аня и Леша
Авторы проекта: Владельцы квартиры
Фото: Дина Александрова © 2017 Houzz


«Если честно, мы боялись переезжать в хрущевку, — признаются владельцы, — такие дома принято ругать, но мы оценили и плюсы: например, в отличие от многоэтажных новостроек, здесь мало людей и всегда есть парковочные места. А еще все жильцы знают друг друга: однажды, когда в доме отключили электричество, мы вместе с соседями вышли на лестничную площадку — и почувствовали себя частью общины».
 


Главными факторами при выборе квартиры были близость к метро и зеленый квартал, а еще угловая конфигурация жилья. Благодаря тому, что окна расположены на перпендикулярных стенах, в гостиной и спальне удалось сохранить естественное освещение.

Чтобы зрительно увеличить площадь, владельцы использовали приемы скандинавского стиля: выкрасили стены белой штукатуркой и предпочли не закрывать окна шторами. Исключение составляет разве что спальня, где для приватности предусмотрели легкий текстиль.


Впрочем, «открытые» окна появились в квартире не как реверанс скандинавам. Перед тем как делать ремонт, Аня и Леша увидели видео о японском подходе к пространству. «Деревья за окном — манки для глаз, — поясняют владельцы. — Благодаря прозрачному стеклу экстерьер становится продолжением интерьера».


Когда Аня и Леша приобрели квартиру, стены и потолок в ней были оклеены разноцветными обоями, причем небольшими кусочками. «Квартира напоминала резную шкатулку, — рассказывает Аня, — это было смешно, хотя и очевидно, что жить в таком пространстве нельзя». Детальное знакомство в интерьером выявило более серьезную проблему: в квартире не было ни одной ровной стены и ни одного прямого угла, а ремонт превратился в настоящую битву. «К счастью, с конструктивными решениями и разводкой электрики нам очень помог мой брат Иван, профессиональный архитектор», — рассказывает Аня.


Много времени хозяева потратили на поиски сундука для гостиной. Оказалось, что найти подходящий не так-то просто. «Мы встречали либо очень старые предметы, которые рассыпались на глазах, либо, напротив, дорогие и слишком вычурные дизайнерские сундуки, — вспоминает Аня. — Нам же был нужен современный или антикварный вариант, но в хорошем состоянии. Этот сундук мы наконец купили у женщины, которой он не подошел, и вспомнили, что видели подобные предметы во время путешествия по Китаю». Вместе с сундуком, покрытым березовым шпоном, Ане и Леше достался и коврик в тон.


 


Поскольку Аня и Леша даже в небольшой квартире хотели иметь возможность уединиться, они предусмотрели две рабочих зоны. Она из них, для Леши, находится в гостиной. Стол на колесах легко превращается в обеденный в тех случаях, когда к владельцам приходит много гостей. Большой угловой шкаф решает проблему хранения вещей. По назначению используется и красный сундук: в нем достаточно места для "гостевых" подушек, одеял, а также елочных игрушек.


Стол для Ани поставили в спальне, площадь которой всего 7 кв.м. «Мой папа, как и я, любит старые вещи, — рассказывает хозяйка квартиры. — Однажды он нашел на улице швейную машинку и принес домой; мы забрали от нее ножки и купили к ним столешницу в „Леруа Мерлен“. Так получился этот стол, мне он очень нравится, хотя иногда хочется, чтобы он был побольше».


 


Кухонный гарнитур подобрали в белом цвете с легким глянцевым отблеском и дополнили плиткой травяного зеленого оттенка. "Нам хотелось природных тонов: летом за окном зеленеют березы, и плитка гармонирует с экстерьером", - отмечают Аня и Леша.

Небольшая ниша в углу гарнитура осталась "в наследство" от хрущевской планировки: раньше там были полки, которые владельцам оказались не нужны — несколько уровней шкафа решают все вопросы хранения. От другой детали аутентичной планировки - внутреннего окна между ванной и кухней — тоже пришлось с сожалением избавиться: проем мешал грамотно организовать кухонный гарнитур.
 


На холодильнике красуется бюст Пушкина, который Ане и Леше подарил знакомый хирург. «Наш друг работал в туберкулезной больнице, которая занимала здание старинной усадьбы, — поясняют хозяева, — в какой-то момент он увидел нашего пыльного Пушкина, лежащего в каком-то подсобном помещении, и решил найти бюсту лучшее применение. Пушкин, как говорят наши друзья, не очень похож на самого себя, к тому же бюст очень тяжелый: мы с большим трудом занесли его на пятый этаж. Но холодильник выдерживает его вес».


Для пола в ванной выбрали испанскую плитку с пестрым орнаментом, а вот для стен использовали глянцевые «квадраты» от фабрики «Сокол». «Именно на этой плитке мы решили сэкономить, но она отлично себя проявила», — отмечают владельцы.


 
Теги: знакомства
 
 
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