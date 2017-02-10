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Напутствие Виктора Бабарикина белорусским участницам шоу "Ты Супер!"
11.02.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
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Участники музыкального проекта "Ты супер!" — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Беларусь на конкурсе представляют Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.
© Фото: PR-служба НТВ
Авторитетный музыкант обратился к белорусским участницам проекта "Ты супер" с напутствиями и пожеланиями.
"Девушек знаю хорошо, потому что они репетировали у нас в студии в оркестре. Очень трудолюбивые, добросовестно выполнявшие именно те задачи, которые ставили перед ними их музыкальные руководители. Они одаренные, талантливые. Я хочу пожелать им стойкости, веры в себя, удачи и победы. И конечно, очень серьезно готовиться, показать себя с лучшей стороны, и у них все получится", — сказал Бабарикин.
Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет
Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.
Пожелания заслуженного артиста Республики Беларусь, художественного руководителя и главного дирижера Президентского оркестра Виктора Бабарикина белорусским участницам музыкального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравчене слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Телекомпания НТВ и информационное агентство Sputnik начинают трансляции международного вокального конкурса "Ты Супер!" — премьера состоится сегодня, 11 февраля, в 20:00...
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