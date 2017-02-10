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Напутствие Виктора Бабарикина белорусским участницам шоу "Ты Супер!"

11.02.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новый масштабный проект "Ты супер!" телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik дарит шанс талантливым детям с непростой судьбой заявить о себе.

Участники музыкального проекта "Ты супер!" — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Беларусь на конкурсе представляют  Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин хорошо знаком с  Дарьей и Анастасией. Обе девушки сотрудничали с оркестром и добились успехов в белорусском песенном конкурсе, в котором Бабарикин был музыкальным руководителем. 

Напутствие Виктора Бабарикина белорусским участницам шоу "Ты Супер!"
© Фото: PR-служба НТВ
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Авторитетный музыкант обратился к белорусским участницам проекта "Ты супер" с напутствиями и пожеланиями.

"Девушек знаю хорошо, потому что они репетировали у нас в студии в оркестре. Очень трудолюбивые, добросовестно выполнявшие именно те задачи, которые ставили перед ними их музыкальные руководители. Они одаренные, талантливые. Я хочу пожелать им стойкости, веры в себя, удачи и победы. И конечно, очень серьезно готовиться, показать себя с лучшей стороны, и у них все получится", — сказал Бабарикин.

Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты и продюсеры России. Среди них — неординарная Елка и певец Стас Пьеха, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

Пожелания заслуженного артиста Республики Беларусь, художественного руководителя и главного дирижера Президентского оркестра Виктора Бабарикина белорусским участницам музыкального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравчене слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Телекомпания НТВ и информационное агентство Sputnik начинают трансляции международного вокального конкурса "Ты Супер!" — премьера состоится сегодня, 11 февраля, в 20:00...

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