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Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

11.02.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
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Первой мужской личной гонкой на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцине будет спринт на 10 километров.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Нашу команду сегодня представят Роман Елетнов (№8), Владимир Чепелин (№45), Максим Воробей (№68) и Сергей Бочарников (№100).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Доминик Виндиш (№2), Мартен Фуркад (№4), Жан-Гийом Беатрикс (№7), Юлиан Эберхард (№10), Доминик Ландертингер (№18), Квентин Фийон-Майе (№20), Эрик Лессер (№22), Антон Бабиков (№29), Арнд Пайффер (№32), Симон Шемпп (№34), Антон Шипулин (№52), Максим Цветков (№53), Оле-Эйнар Бьорндален (№55), Симон Эдер (№57), Михал Крчмар (№67), Бенедикт Долль (№82), Йоханнес Бо (№96), Эмиль Хегле Свендсен (№101).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Первой мужской личной гонкой на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцине будет спринт на 10 километров.

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