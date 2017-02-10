МИНСК, 11 фев — Sputnik. Количество грузовых автомобилей на границе Беларуси с Литвой и Латвией в субботу увеличилось по сравнению со вчерашним днем, соответствуют данные официального сайта Госпогранкомитета Беларуси.



© Sputnik/ Василий Семашко Очереди фур на границах вечером в пятницу начали увеличиваться

Так, согласно данным ГПК на 16:00, очереди на выезд в Евросоюз на белорусско-литовской границе ожидает 171 большегруз, больше всего фур в пункте пропуска "Каменный Лог" — 90.

Второй по загруженности ПП — "Котловка", там находятся 50 грузовиков, в "Привалке" — 31, в пункте пропуска "Бенякони" грузовых автомобилей нет. Вечером в минувшую пятницу количество грузовиков в пунктах пропуска было меньше примерно вдвое .

На границе с Латвией своей очереди на выезд из Беларуси ожидают 145 грузовиков — 80 в "Григоровщине" и 65 в "Урбанах".

Очередей из легковых автомобилей нет ни в одном из пунктов пропуска.