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ГПК: выезда в Литву ожидают более 170 фур, в Латвию – 145

11.02.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Количество грузовых автомобилей на границе Беларуси с Литвой и Латвией в субботу увеличилось по сравнению со вчерашним днем, соответствуют данные официального сайта Госпогранкомитета Беларуси.

ГПК: выезда в Литву ожидают более 170 фур, в Латвию – 145
© Sputnik/ Василий Семашко
Очереди фур на границах вечером в пятницу начали увеличиваться

Так, согласно данным ГПК на 16:00, очереди на выезд в Евросоюз на белорусско-литовской границе ожидает 171 большегруз, больше всего фур в пункте пропуска "Каменный Лог" — 90.

Второй по загруженности ПП — "Котловка", там находятся 50 грузовиков, в "Привалке" — 31, в пункте пропуска "Бенякони" грузовых автомобилей нет. Вечером в минувшую пятницу количество грузовиков в пунктах пропуска было меньше примерно вдвое.

На границе с Латвией своей очереди на выезд из Беларуси ожидают 145 грузовиков — 80 в "Григоровщине" и 65 в "Урбанах".

Очередей из легковых автомобилей нет ни в одном из пунктов пропуска.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередей из легковых автомобилей в пунктах пропуска на белорусской границе не наблюдается.

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